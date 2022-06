El sector de concesionarios pide que la transición hacia el vehículo eléctrico sea "sostenible" y no "alocada"

PAMPLONA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Faconauto (patronal que integra las asociaciones de concesionarios oficiales), Gerardo Pérez, ha considerado que se está realizando una transición "alocada" hacia el vehículo eléctrico, y ha apostado por que este proceso se realice de forma "sostenible".

Así lo ha manifestado este martes en declaraciones a los medios de comunicación, ante quienes comparecía junto con el presidente de la Asociación Navarra de Talleres de Reparación de Vehículos, Carlos Sagüés, con motivo de la Jornada Automoción de Navarra.

"Necesitamos tener un mercado más sano, y un mercado más sano en España es vender más de 1,2 millones de coches. No podemos estar en mercados de 900.000, y eso está ocurriendo por la elevada incertidumbre que hay, y porque se está haciendo una transición alocada hacia el vehículo eléctrico", ha señalado.

En este sentido, Pérez ha añadido que "debemos impulsar la venta del vehículo eléctrico, por supuesto", pero a su juicio esa transición debe ser "sostenible". De hecho, esto permitirá "que el vehículo usado mantenga un diferencial de precio con el nuevo que hoy es cierto que está muy reducido".

"Hay que hacer una transición sostenible, no puede ser a toda costa. El vehículo eléctrico, hoy, el 81% de las familias de España no se lo puede permitir. Entiendo que los políticos quieran cumplir ciertos protocolos, estamos totalmente de acuerdo en el contenido pero no en los plazos", ha apuntado.

Pérez ha subrayado que "van a crear una brecha muy importante entre el norte y sur de Europa", donde hay realidades y rentas "muy diferentes". En este sentido, ha remarcado que "somos un país pobre dentro de la Unión Europea" que se encuentra inmerso en unos protocolos que son los mismos para todos".

Además, ha remarcado que "hay países que van muy avanzados" en la implantación del vehículo eléctrico, como Noruega, que alcanza un 50%, pero en España "ahora se vende un 2% de coches eléctricos". Por todo ello, ha asegurado que el objetivo marcado por la Unión Europea de no contar en 2050 con vehículos de combustión "no va a ocurrir". "Tenemos la renta que tenemos. Con el tiempo habrá dos velocidades, cuando vean que no se va a cumplir", ha indicado.

Según ha explicado, "en este país tenemos un parque de 26 millones de coches que hay que cambiar porque ahora mismo hay 60.000 coches eléctricos". "Para cambiar en 28 años 26 millones de coches, tendríamos que vender un millón de coches al año, y este año se van a vender 26.000. Está claro que las matemáticas dicen que va a ser imposible, lo que pasa es que la comisión europea está legislando más por ideología que por realidad", ha remarcado.

Además, ha considerado que "si seguimos dándole palos a la industria, nos podemos encontrar con que este sector sea irrelevante en España", y ha manifestado que "se ha globalizado demasiado". "Un poquito de desglobalización no nos vendría mal. Cuando dependemos de países que en muchos casos son competencia nuestra, sufrimos que no podemos fabricar en nuestro país porque dependemos de un componente que viene de fuera", ha apuntado.

En este sentido, ha reivindicado la necesidad de que los componentes se fabriquen en España. "Pero no va a venir ninguna multinacional ni ningún fabricante con un mercado de 900.000 coches en España o 6.000 en Navarra, porque es absolutamente insuficiente", ha advertido, tras añadir que "lo primero que necesita un país que quiere ser representantivo es tener un mercado interno para que el fabricante tenga una venta en el mismo sitio donde fabrica". "Eso en España no se está produciendo y estamos altamente preocupados", ha apuntado.

Además, ha señalado que "vivimos momentos complicados", ya que el 40% de caída del mercado en Navarra sobre los niveles prepandemia, y la caída incluso del 1% sobre el del año 2021 no es un buen dato". En respuesta a los medios sobre la falta de suministros, Pérez ha señalado que "se sigue notando, pero es cierto que está habiendo poco a poco una relajación de la situación, y las empresas fabricantes van consiguiendo más suministros de piezas".

Tras añadir que ahora están "llegando muchos coches que se pidieron el último semestre del año pasado", ha esperado que este segundo semestre, la llegada de esos coches "permita dar oxígeno" al sector en Navarra y en España.

En cuanto a los plazos de espera, ha incidido en que "siempre ha habido". "Un vehículo que no estaba fabricado, en una época normal tardaba entre un mes y medio o dos. Hoy tardan entre 4 y 6. Esto el año que viene debería ser una cosa del pasado", ha manifestado.

Por otro lado, respecto a la enmienda presentada a través del PDeCAT al proyecto de ley Crea y Crece, que busca ofrecer garantías a estos establecimientos ante la ausencia de reglas en vigor que obliguen a establecer derechos y obligaciones frente a resoluciones unilaterales del contrato, ha señalado que es "absolutamente necesario".

"Estamos intentando reequilibrar una situación muy injusta. Hemos presentado una enmienda a la ley, esperamos que antes de verano tengamos una repuesta positiva porque los partidos políticos tienen la obligación de defender a los ciudadanos y pymes", ha manifestado, tras añadir que han percibido una "gran receptividad" por parte de los grupos.

Por su parte, Carlos Sagüés ha señalado que "la situación es dura y complicada" debido a esa bajada del 40% respecto a 2019. "Estamos haciendo pedidos de coches, pero no entregarlos nos está bajando mucho las matriculaciones", ha explicado.

En cuanto al vehículo usado, ha señalado que se vende uno por cada 3 nuevos. "Está subiendo la venta del vehículo usado un 20%, pero los precios están subiendo y, si esto no se estabiliza, se podrá frenar la venta del usado", ha advertido.