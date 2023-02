El Sindicato Médico espera que la huelga "dure lo mínimo" pero afirma que la solución no depende de los facultativos

Señalan que con lo ofrecido hasta el momento por el departamento de Salud del Gobierno de Navarra "no hay una solución posible"



PAMPLONA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vocal de Atención Primaria del Sindicato Médico de Navarra, Juan Ramón Sanchiz, ha afirmado que esperan que la huelga de facultativos prevista a partir de este miércoles en Navarra "dure lo mínimo porque esto no beneficia a nadie, pero desde luego la solución no la tenemos ahora mismo ni los pacientes ni los médicos".

En respuesta a los medios de comunicación tras una concentración convocada este martes en el Paseo de Sarasate de Pamplona, Sanchiz ha señalado que con lo ofrecido hasta el momento por el departamento de Salud del Gobierno de Navarra "no hay una solución posible" y ha reclamado "que cambien un poquito las posturas porque si no estamos perdiendo el tiempo". "Hasta las 20 horas de este martes todavía la podríamos parar -la huelga-. Nuestro ánimo es pararla, creo que esto no le apetece a nadie", ha asegurado.

En la concentración, convocada con el lema 'Recuperemos la sanidad navarra', han participado varios cientos de personas, que han portado pancartas con consignas como 'La sobrecarga laboral mata', 'La Atención Primaria se muere', 'No a la huida de médicos', o 'La atención médica de calidad exige tiempo'.

Según Sanchiz, la semana que viene están previstas asambleas de médicos y el sindicato se encuentra a la espera de que Salud responda a la contraoferta enviada este martes. "Con el departamento, en principio hoy había la reunión a la que no se ha podido asistir y esperemos que haya alguna otra más adelante", ha señalado, tras apuntar que las líneas rojas para el sindicato son el tema salarial y la sobrecarga laboral.

Además, ha criticado el hecho de "volver a ofertar cosas que ya se negociaron y que están pendientes de cumplir del acuerdo anterior". "Parte del acuerdo anterior está sin cumplir y parte de lo que se oferta ahora es incluso peor", ha explicado, en referencia a la limitación de agendas. Según ha apuntado, en su día "se limitó a un tiempo de trabajo asistencial que es muy parecido" a lo que ahora se ofrece "como una gran oferta". Tras cuestionar "por qué tenemos que pensar ahora" que esto sí se va a cumplir, ha reivindicado que "lo que queremos son instrucciones precisas del control de la agenda".

Respecto al tema retributivo, ha criticado que Salud "se empecina en una serie de cifras, siempre nos sacan las mismas tablas", mientras que el sindicato apuesta por "comparar nóminas". En este sentido, ha asegurado que una persona con la misma antigüedad en el País Vasco "nos saca más de 1.000 euros".