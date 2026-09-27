El sistema educativo, la vivienda o los túneles de Belate, este lunes en la Mesa y Junta de Portavoces

Archivo - Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra. - MIGUEL OSES - PARLAMENTO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra celebra este lunes su sesión ordinaria, en la que tramitará varias iniciativas relacionadas con el sistema educativo de la Comunidad foral, el impulso del parque público de vivienda o los túneles de Belate.

Así, UPN ha registrado una moción que insta al Departamento de Educación a establecer para el curso 2027/2028 un Plan de mejora de las competencias básicas, Lectura y Matemáticas, en todas las etapas obligatorias del sistema educativo. Los regionalistas hacen esta reclamación tras conocerse los resultados del informe PISA. Por su parte, Contigo-Zurekin ha presentado una moción que insta a Educación a "ratificar y ahondar el carácter vertebral y estratégico de la red educativa pública".

También relacionada con el ámbito educativo, EH Bildu ha planteado una interpelación sobre política general para fomentar la Formación Profesional.

Entre otras mociones, UPN quiere instar al Gobierno de España a la modificación de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo. EH Bildu, por su parte, ha presentado dos iniciativas que instan al Gobierno de Navarra, por un lado, a impulsar la adquisición y recuperación de viviendas para su incorporación al parque público de vivienda de Navarra y, por otro, a "hacer efectivo el derecho a la negociación colectiva en el empleo doméstico de Navarra".

El PSN ha presentado una moción que llama a reforzar el programa de atención psicológica en Atención Primaria para "intervenir de forma temprana y acompañar" a las personas cuidadoras en todo el proceso de cuidados y cuando éste finalice. Geroa Bai, a su vez, quiere instar al Ejecutivo foral a poner en marcha antes de que finalice la legislatura el Plan de mejora de la contratación pública, elaborado desde el SNS-O.

Vox ha presentado dos iniciativas. Una pide reformar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y, la segunda, manifiesta "la gravedad de las consecuencias que la inmigración masiva tiene para los servicios públicos en España".

En el apartado de las comparecencias, UPN ha solicitado que la directora general de Transportes y Movilidad Sostenible informe sobre su participación en los expedientes de las obras de los túneles de Belate. EH Bildu, en cambio, quiere que la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Mª Carmen Maeztu, informe sobre la situación de la atención a la dependencia en Navarra.

En la sesión de este lunes también se valorará realizar sesiones de trabajo en sede parlamentaria con una representación de la asociación Lantxotegi para presente los programas que desarrollan dirigidos a población joven de origen migrante; y con una representación de la ONGD Médicos del Mundo para que presente el informe 'El derecho a tener derechos: mujeres prostituidas en Navarra. Sistematización de vulneraciones de derechos en la atención a mujeres en situación de prostitución y/o trata en Navarra'.

El orden del día incluye, además, una pregunta oral de EH Bildu a la presidenta del Gobierno foral sobre la transferencia de las competencias en materia de Inspección Laboral y de Seguridad Social.