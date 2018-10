Solana, sobre la ikurriña en el chupinazo de Sanfermines: "Cada entidad local tomará sus decisiones"

Publicado 04/07/2018 12:29:43 CET

PAMPLONA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha afirmado, sobre la posibilidad de que el Ayuntamiento de Pamplona ondee la ikurriña en el chupinazo de las fiestas de San Fermín, que "cada entidad local tomará sus decisiones" y ha declinado pronunciarse sobre "lo que pueda o no suceder en otra institución".

Solana, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, ha señalado que el Ejecutivo foral "no es quién" para aconsejar al Ayuntamiento de Pamplona, "ni a ninguna otra entidad local", sobre colocar o no la ikurriña en el inicio de sus fiestas.

"Cada entidad, conocedora del marco normativo que hay, que pese a que no haya ley de Símbolos hay otras leyes y normas que rigen el marco, tomará sus decisiones, no sé si en sus plenos, con qué consulta o qué consenso", ha expuesto Solana.

La portavoz del Ejecutivo ha remarcado que "no sabemos qué va a suceder y qué va a hacer" el Ayuntamiento de Pamplona este viernes en el inicio de las fiestas de San Fermín, por lo que, según ha dicho, "evidentemente no vamos a pronunciarnos previo a lo que pueda o no suceder en otra institución en la que no vamos a estar presentes a la hora de tomar la decisión de sí o no".