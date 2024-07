Los sonidos jamaicanos de The Titanians y el rock con raíces vudú de BIM, este lunes en la plaza de Compañía

La banda pamplonesa actúa a las 20.00 horas, y los sonidos africanos sonarán por la noche, a las 23.30



PAMPLONA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El escenario de la plaza Compañía acoge este lunes doble cita, con la música local de aires jamaicanos de The Titanians, a las 20 horas, y los ritmos africanos de BIM (Bénin International Musical), a las 23.30. La plaza se consolida como un espacio alternativo para mostrar el talento local por la tarde y acercar hasta Pamplona las músicas del mundo.

Abre la tarde el directo original de The Titanians, que combina la creación propia con influencias clásicas del género roots-reggae. Ocho intérpretes, con sección de viento, batería, bajo, guitarra, teclado, voz femenina y coros, que ofrecen un sonido actual con letras en castellano, euskera e inglés. The Titanians lleva más de diez años difundiendo los sonidos jamaicanos y sus integrantes forman parte activa de diferentes colectivos con el mismo fin, como Arga Music Studio, Tritone Grabaciones, Sustraian Records o The Aggromondarrak

Entre su discografía destacan 'Unidad y fuerza' (2021), primer trabajo con Txisi Txamas como voz principal, 'The right way' (2019) y el disco de rap 'La ley del hambre' (2016), publicado con los pamploneses Raperos de Emaús. En 2016, publicaron 'From Zero Koma to The Titanians', y en 2017 llegó su primer 7", 'Love & Hate / Vanity', con Payoh Soul Rebel en la voz, más dos singles, 'No Tricks' y 'One Sound', que sirven de presentación de la que desde entonces ha sido la referente femenina en la voz: Irati Sweet Juice.

También en 2017, nació otra rama del tronco principal, 'Titanians in Dub, que "acerca un directo ambicioso, con dub, vientos y voz en directo y producciones propias a la escena sound system". En 2022, se editó de la mano de Tritone Grabaciones el 7" 'Tú me llevas / Sonido Campeón', el pasado 2023 vio la luz el single 'Amasa La Masa' con Txisi en las líricas. Este año presentan 'Helmuga', último trabajo en el que se encuentran los dos primeros cortes en euskera y que supone la consolidación en su manera de hacer y de expresarse.

SONIDOS AFRICANOS PARA LA NOCHE

Los sonidos africanos de BIM (Bénin International Musical) serán protagonistas a las 23.30 horas. BIM es un grupo único que devuelve el rock y el rap a sus orígenes vudú, creando con cada concierto una experiencia única. Llegan a Pamplona con una trayectoria internacional de más de 70 fechas en más de 20 países en sólo dos años, tanto en Europa, como en África, Estados Unidos o Canadá.

BIM ofreció una actuación con entradas agotadas en el Performing Arts Center de Nueva York en 2018 y fueron descubiertos por Angélique Kidjo, quien les abrió las puertas del legendario Carnegie Hall en 2019, también con todos los tiques vendidos. A través de un ritmo propio, los siete artistas de BIM rinden homenaje a la música de sus antepasados y reflejan la música de las tradicionales fiestas 'Ago', ceremonias vinculadas a eventos sociales y clubes de moda de Cotonou.

El proyecto del grupo es "contribuir a la consideración mundial de la riqueza musical de su país" ofreciendo conciertos y talleres prácticos (percusión, canto, baile), además de conferencias educativas sobre música y vudú en Benin.