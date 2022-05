Sordo critica la "falta de corresponsabilidad" de la CEOE en las negociaciones sobre el acuerdo salarial

Espera que la ruptura sea "temporal" y afirma que, de no avanzar en las negociaciones, no se descartan movilizaciones

PAMPLONA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha afirmado que "no es de recibo la falta de corresponsabilidad" que la CEOE ha mostrado durante la negociación que se estaba realizando sobre una subida de salarios para 2022 y que se ha roto, "al menos temporalmente", y ha asegurado que los sindicatos van a mantener una posición "exigente" en la reivindicación salarial.

Así lo ha manifestado a los medios de comunicación este jueves en Pamplona, después de mantener un encuentro con la presidenta de Navarra, María Chivite, en el que han abordado el momento laboral y económico que vive Navarra y el conjunto del país.

Sordo ha afirmado que CEOE "está pretendiendo que el incremento de los costes energéticos recaiga en la cesta de la compra de la mayoría social" y que los sindicatos no van a aceptar "esa salida en falso de la crisis", sino que van a apostar "por un tensionamiento de la negociación de los convenios colectivos".

"No es de recibo la falta de corresponsabilidad que las organizaciones empresariales están mostrando en este momento. Somos conscientes de que el incremento de los precios energéticos y otros precios suponen un coste añadido a las empresas, pero las empresas llevan tiempo repercutiendo esos cotes a los precios al consumo", ha subrayado.

Tras criticar que las empresas estén "repercutiendo los incrementos de sus costes a los precios de la cesta de la compra de los trabajadores y el conjunto de la ciudadanía", ha explicado que esa "posición exigente" que los sindicatos van a mantener en la reivindicación salarial "pasa por recuperar para los convenios colectivos las cláusulas de revisión salarial".

"En este momento, CEOE y CEPYME se oponen taxativamente a las cláusulas de revisión salarial y siendo esto así se ha roto la negociación, espero que temporalmente", ha remarcado.

En este sentido, ha anunciado que llevarán a cabo una "intensa campaña de información y tensionamiento de la negociación de los convenios colectivos con la idea de que aquellos contenidos que se han planteado en la mesa general se puedan sacar adelante en distintos convenios".

"Si esto no fuera así, creo que en la segunda parte del año el escenario de conflictividad laboral está relativamente claro. No es el escenario deseado. Para CCOO y creo que también para UGT sería ideal poder llegar a un acuerdo que garantice el poder adquisitivo de los convenios, que ese acuerdo se traslade al conjunto de la negociación colectiva, y que esa negociación colectiva sirva para salvaguardar el empleo y los salarios", ha añadido, tras subrayar que si no avanzan las negociaciones, no descartan realizar movilizaciones.

Sordo ha apuntado que "en la anterior crisis" los agentes sociales y el Gobierno fueron "muy corresponsables" pero en ese momento "esa corresponsabilidad está brillando por su ausencia". "Ojalá ese tensionamiento sirva para recuperar la corresponsabilidad de CEOE", ha remarcado.