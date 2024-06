Sumar defiende que las instituciones europeas "acompañen" al pueblo saharahui "hacia la autodeterminación"

PAMPLONA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato navarro de Sumar al Parlamento Europeo, Carlos Guzmán, quien recientemente visitó los campamentos de refugiados saharauis en Tindouf junto a otros representantes navarros, ha defendido la necesidad de que "las instituciones europeas acompañen a la República Árabe Saharaui Democrática hacia la autodeterminación".

"El primer día de esta campaña electoral nuestras candidatas Estrella Galán y Manu Pineda mantuvieron una reunión con representantes del Frente Polisario para manifestarles nuestra firmeza y compromiso para llevar de nuevo la causa del pueblo saharaui a la agenda del Parlamento Europeo. No puede ser que la Unión Europea no reconozca al Frente Polisario como interlocutor. No puede ser que haga de interlocutor con Marruecos o Argelia cuando hay algún conflicto que tiene que ver con el pueblo saharaui", ha manifestado en un comunicado.

Guzmán ha destacado el compromiso de Sumar de "trabajar para cambiar esto" y ha explicado que "una de las primeras acciones que haremos en Europa será una misión de visita a los territorios ocupados para verificar si, según dice Marruecos, allí no se vulneran los derechos humanos". "Esperemos que nos dejan llegar y poder constatar qué está sucediendo con la población saharaui", ha indicado.

El candidato ha afirmado que "vamos a defender que la MINURSO amplíe su misión, que también tiene que ver con la vigilancia del cumplimiento de los derechos humanos". Asimismo, ha subrayado que la causa saharaui "es para nosotras fundamental porque llevan demasiado tiempo sufriendo las consecuencias de este desequilibrio del orden mundial".

Carlos Guzmán ha recordado que en la reciente visita a los campamentos saharauis, los representante navarros se comprometieron en una reunión con Brahim Gali, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, a "trabajar a todos los niveles en favor de la causa saharaui". "Ahora toca trasladar la causa saharaui a las instituciones europeas y Sumar lo vamos a realizar con la mayor de las contundencias. Vamos a seguir manteniendo el compromiso con nuestros hermanos y hermanas del pueblo saharaui, con el Frente Polisario. Nosotros estamos defendiendo que se cumpla el derecho internacional y el acuerdo alcanzado en la ONU", ha resaltado.