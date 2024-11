Taberna dice que el Gobierno mantendrá la mayoría con sus actuales socios pero apela a UPN a "sumarse a pactos de país"

Afirma, sobre la ponencia para actualizar el Amejoramiento, que "nadie espere que se vaya a quebrar la consustancialidad de Navarra"

El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna, ha asegurado que el Ejecutivo foral mantendrá durante esta legislatura la mayoría política con sus actuales socios pero ha apelado a UPN a "sumarse a pactos de país".

En una entrevista concedida a Europa Press, Taberna destaca el "peso específico y simbólico" que ha tenido la reforma del Amejoramiento para el traspaso de la competencia de tráfico a Navarra; respalda los trabajos en la ponencia del Parlamento de Navarra para actualizar el Amejoramiento pero sin "quebrar" la "consustancialidad de Navarra"; e invita a UPN a colaborar en retos como el sanitario, el migratorio o el del envejecimiento de la población.

Taberna ha señalado que "hay grandes políticas que Navarra tiene que construir como retos para adaptarse ya al siglo XXI y a mí me gustaría que la leal oposición, aparte de leal oposición, fuera cooperadora y colaborativa en las grandes políticas". "No le voy a pedir que apruebe los Presupuestos Generales de Navarra, porque lógicamente les descoloca en su posición, pero sí que puede haber elementos importantes como el reto sanitario, el reto migratorio o el reto del envejecimiento", ha planteado.

Así, sobre salud, por ejemplo, Taberna ha destacado que "el Gobierno de Navarra ha abierto un debate a modo de anteproyecto de ley, en el cual ha establecido una serie de aspectos para la conformación de una opinión, y a mí me gustaría que UPN también se posicionara sobre el modelo que hemos propuesto a la sociedad navarra para construir entre todos una sanidad del siglo XXI".

Taberna ha añadido que "las elecciones están lejos, todavía quedan tres años, y el primer partido en las elecciones al Parlamento de Navarra en 2023 debiera tener una política más de Estado, una política de país y, entre toda la ciudadanía navarra y los referentes políticos, construir país". "Se trata de construir Navarra como país, asumir los retos y luego, a cada uno desde las posiciones que se han dado, ya le sancionará la democracia cuando toque", ha indicado.

Sobre el hecho de que el Gobierno foral no haya llamado a UPN para negociar los Presupuestos, el vicepresidente ha indicado que "hay que distinguir entre lo que es una coyuntura política y una construcción de país, es decir, el Gobierno de Navarra hizo una apuesta hace un año, hubo un debate de investidura, hizo un programa de Gobierno con tres socios (PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin), también habló con otro socio (EH Bildu) en el ámbito más presupuestario, y esa es la coyuntura política que vamos a tener desde el 2023 al 2027".

Por tanto, Taberna ha asegurado que "no vamos a cambiar de socios en esta legislatura" y ha argumentado además que "nos va bien, es decir, tenemos un Presupuesto, tenemos una economía que crece al 2,8%, tenemos unas tasas de empleo muy favorables y por lo tanto la coyuntura es la que es".

Sin embargo, ha insistido en que "otra cosa es la construcción de un país, y la construcción de un país pasa por los retos que Europa transmite". "Si somos capaces de valorar lo que es la identidad colectiva, lo que es formar un país, trabajar juntos en una Comunidad, eso primero beneficiará a toda la ciudadanía y luego posteriormente seguro que avanzamos", ha indicado.

Félix Taberna ha añadido que UPN "tiene una nueva dirección, es otra UPN, y esa otra UPN tendrá que dar signos de novedad y de nuevas direcciones". "A mí me gustaría que esa novedad y esas nuevas direcciones fueran canalizadas a construir el país, a hacer Navarra", ha subrayado.

En todo caso, el vicepresidente ha insistido en que, "hasta el último domingo de mayo de 2027 -cuando se celebren las elecciones forales-" el Gobierno de Navarra va a mantener su mayoría política con los actuales socios. "El Gobierno de Navarra pretende no dar ningún sobresalto, porque un Gobierno tranquilo, que funciona y que tiene mayoría para ejecutar sus políticas es la mejor herramienta para afrontar todo lo que nos viene encima, que no es poco", ha destacado.

Respecto a la reciente reforma del Amejoramiento para garantizar el traspaso de tráfico a Navarra, aprobada definitivamente el jueves en el Congreso, Taberna ha destacado que "ha habido una perfecta coordinación entre el Gobierno de España, el Gobierno de Navarra y también el Parlamento de Navarra y el Congreso de los Diputados".

El vicepresidente ha estimado que la próxima semana o la siguiente podría publicarse la aprobación de la reforma en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Está previsto que la Policía Foral comience a prestar en exclusiva el servicio en las carreteras navarras en julio de 2026.

Sobre la posibilidad de que la Guardia Civil y la Policía Foral presten el servicio de forma compartida, Félix Taberna ha indicado que el Parlamento de Navarra "siempre" ha defendido una Policía Foral "integral" y "vamos a trabajar en ese ámbito".

En todo caso, ha rechazado "el argumento de que queremos expulsar a la Guardia Civil". "Nunca ha habido tantos guardias civiles en Navarra como ahora. El que más replegó guardias civiles fue el Gobierno de Rajoy, entre otras cosas por los recortes de su momento, pero el hecho es evidente, y aquellos guardias civiles que consideren incorporarse a la Policía Foral van a tener la opción", ha resaltado.

En ese sentido, ha confiado en que la pasarela para que agentes de la Guardia Civil pasen a la Policía Foral pueda abrirse a lo largo de 2025, para comenzar a valorar cuántos guardias civiles podrían dar ese paso.

En cuanto a la ponencia del Parlamento de Navarra que está trabajando en una reforma del Amejoramiento, Félix Taberna ha señalado que "el legislador de 1983 no es el legislador de 2024, por lo tanto, ha pasado mucho tiempo y hay que actualizar el Amejoramiento". "El Gobierno de Navarra considera que todo lo que haya que actualizar, todo lo que haya que mejorar, dado que desde el año 1983 ha llovido mucho, es importante y significativo", ha indicado.

En ese sentido, ha asegurado que "el Gobierno de Navarra estará expectante al resultado de esa ponencia y cuando nos lo transmitan, el Gobierno de Navarra tomará las iniciativas que considere oportuno y, lógicamente, dentro de una estructura democrática, lo que decida el Parlamento tiene que tener una consecuencia democrática en el Gobierno".

"LO NORMAL ES ACTUALIZAR" EL AMEJORAMIENTO EN "ASPECTOS PUNTUALES"

No obstante, ha pedido que nadie espere que "se vaya a quebrar la consustancialidad de Navarra". "Lo normal es actualizarlo en aspectos puntuales que se puedan producir, pero desde la consustancialidad de lo que significa Navarra como un territorio foral, que foral no es otra cosa que pacto, y no es otra cosa que el pacto que hacemos por convivir en un espacio más amplio, que es España, y en otro espacio ya más amplio, que es Europa", ha indicado.

Por ello, ha señalado que el Gobierno de Navarra "no aceptaría" un cambio en este marco y ha recordado que es al Ejecutivo foral a quien compete tomar la iniciativa de reforma del Amejoramiento.

Sobre si esta ponencia puede generar divisiones entre los socios de Gobierno, Taberna ha afirmado que "el debate es sano, hay que tener la mente abierta, hay que escuchar, pero por ambas partes". "El Parlamento está en un diálogo, pero no creo que vaya a más -la posibilidad de divergencias entre socios-", ha planteado.

Por otro lado, ha señalado que "sabemos que EH Bildu tiene una posición ideológica territorial determinada, pero en las elecciones al Parlamento de 2023 ha sido muy minoritaria y hay un amplio consenso de la ciudadanía navarra de cómo quiere vivir y dónde quiere vivir".