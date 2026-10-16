El tiempo en Navarra para hoy, 16 de octubre de 2026

PAMPLONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes en Navarra cielo nuboso o cubierto con nubes bajas en la mitad norte, e intervalos de nubes altas en el resto. Brumas y nieblas matinales y vespertinas en el Pirineo y Vertiente Cantábrica. Lluvias débiles en el extremo norte.
Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, y máximas en descenso, notable en el tercio norte y menos acusado cuanto más al sur. Viento flojo de componente norte, con algún intervalo moderado por la tarde en el centro y sur.