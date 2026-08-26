El tiempo en Navarra para hoy, 26 de agosto de 2026

PAMPLONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles en Navarra cielo poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas y de madrugada alguna nubosidad baja en el noroeste que puede ir con brumas o nieblas asociadas. No se descartan chubascos y tormentas en el tercio norte a partir de la tarde.

Temperaturas mínimas sin cambios en la Ribera ni en el oeste y en aumento en el resto. Temperaturas máximas en ascenso que será notable en la vertiente cantábrica. Viento flojo variable de madrugada y al final del día que arrecia por la mañana hasta moderado de componente sur con rachas muy fuertes en Pirineos.