Los trabajos de asfaltado en la avenida de Barañain, en Pamplona, se realizarán del viernes 18 al domingo 20 de octubre

Las obras en la calle Alfonso el Batallador se llevarán a cabo a finales de mes y se prevé que se prolonguen durante cinco días

PAMPLONA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de asfaltado en la avenida de Barañáin, en Pamplona, comenzarán este viernes, día 18, y está previsto que se prolonguen durante todo el fin de semana.

En concreto, el Ayuntamiento de Pamplona ha acordado invertir 218.668,83 euros en la reposición completa del asfalto en la avenida de Barañain, en el tramo comprendido entre la avenida de Navarra y la calle Ermitagaña; y otros 71.409,72 euros en el refuerzo del firme en la calle Alfonso el Batallador, en el barrio de Iturrama.

Las obras en la avenida de Barañáin consistirán en la reparación del firme del tramo comprendido entre la avenida de Navarra y la calle Ermitagaña, en ambos sentidos de circulación. En total se actuará en 6.218 metros cuadrados.

Se procederá a la sustitución completa del asfalto, levantando en torno a cinco centímetros de la capa superficial, ya que su estado actual presenta grietas y desgaste. Si con esos cinco centímetros "no es suficiente para sanear el firme, se retirará una capa más de profundidad".

En el caso concreto de la parada de autobús urbano ubicado en este tramo de vía, el fresado será de 15 centímetros y se repondrá el asfalto con dos capas de una mezcla de betún caliente sobre la que se verterá la capa de rodadura.

Para llevar a cabo estas obras se retirarán previamente los bolardos separadores del carril bici, así como un cojín berlinés y dos bandas de reducción de velocidad, que serán recolocados una vez finalizados los trabajos. También se procederá al repintado de toda la señalética horizontal.

Para "garantizar una correcta extensión de la nueva capa de rodadura", la empresa adjudicataria deberá utilizar dos máquinas extendedoras juntas.

Los trabajos, que se concentrarán entre el viernes 18 y el domingo 20, supondrán cortes de tráfico en esta zona, que serán "debidamente reorganizados y comunicados" por Policía Municipal.

También se realizarán llamadas telefónicas informativas a los comercios cercanos, realizadas por parte del Servicio de Obras y se colocará cartelería informativa y de obra en inmediaciones. La señalización vial y la reposición de elementos correspondientes al carril bici se realizará a lo largo de la semana siguiente.

A FINALES DE OCTUBRE, EN LA CALLE ALFONSO EL BATALLADOR

En el caso de la calle Alfonso el Batallador, los trabajos de asfaltado se concentrarán en el tramo comprendido entre las calles Abejeras y Esquíroz, y afectarán también a ambos sentidos de la circulación. En este caso, la superficie de trabajo es de 3.535 metros cuadrados.

La actuación, no obstante, será "de menor envergadura", ya que no se requerirá de fresado previo, sino que se centrará en el vertido y extensión de un refuerzo del firme. Se usará para ello una capa de tres centímetros de aglomerado en caliente de estructura fina. No obstante, "no se descarta la posibilidad de realizar fresados puntuales" en zonas" especialmente deterioradas, si se detecta esa necesidad".

Las obras se llevarán a cabo a finales de mes y se prevé que se prolonguen durante cinco días. Los dos primeros se centrarán en el asfaltado y los tres siguientes en el repintado de la señalización vial. Entre otros trabajos, se procederá al pintado de las plazas de aparcamiento, que deberán guardar un espacio entre ejes de 2,5 metros.

Tanto la fecha de inicio de las obras como las posibles afecciones en el tráfico rodado de la zona serán comunicados con antelación. Las dos obras serán realizadas por la empresa Asfaltos de Biurrun, tal y como ha adjudicado la Junta de Gobierno Local, en virtud del acuerdo marco de selección de empresas para la mejora global del espacio público viario de Pamplona.