Trasladado en helicóptero tras caerse de un árbol en Viana

Archivo - El herido ha sido trasladado en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 57 años ha resultado herido este domingo tras caerse de un árbol, desde una altura de 3 o 4 metros, detrás de Las Cañas, en Viana.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente a las 11.44 horas y hasta el lugar se ha movilizado un equipo médico, una ambulancia medicalizad0 de SOS Rioja, otra ambulancia convencional y un helicóptero medicalizado.

El herido, un varó de 57 años, ha sufrido politraumatismos con pronóstico reservado y ha sido trasladado en helicóptero al Hospital Universitario de Navarra.