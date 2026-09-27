Trasladado en helicóptero tras caerse de un árbol en Viana

Archivo - El herido ha sido trasladado en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Navarra.
Archivo - El herido ha sido trasladado en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo
Europa Press Navarra
Publicado: domingo, 27 septiembre 2026 13:54
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   PAMPLONA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre de 57 años ha resultado herido este domingo tras caerse de un árbol, desde una altura de 3 o 4 metros, detrás de Las Cañas, en Viana.

   Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente a las 11.44 horas y hasta el lugar se ha movilizado un equipo médico, una ambulancia medicalizad0 de SOS Rioja, otra ambulancia convencional y un helicóptero medicalizado.

   El herido, un varó de 57 años, ha sufrido politraumatismos con pronóstico reservado y ha sido trasladado en helicóptero al Hospital Universitario de Navarra.

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