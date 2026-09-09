El TSJN avala el reglamento de juegos y apuestas del Gobierno de Navarra

Archivo - Fachada del Palacio de Justicia de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha dictado una sentencia por la que avala el reglamento general de los juegos y apuestas impulsado por el Gobierno de Navarra.

Según ha explicado el portavoz del Ejecutivo, Javier Remírez, en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, este reglamento fue aprobado en febrero de 2025 y se apoyaba en dos ejes principales. "Por un lado, la protección de los menores y de los colectivos vulnerables para tratar de reducir los riesgos de adicción y ludopatías. Por otro, el establecimiento de medidas que redujeran los riesgos de adicción y exposición, disminuyendo la flexibilidad y actuando sobre los factores de protección desde la educación y la sensibilización social", ha explicado.

Ahora, el TSJN ha desestimado el recurso contencioso administrativo interpuesto en su momento contra esta norma por la Asociación Navarra de Empresarios de Salones de Juego.

La Sala de los Contencioso Administrativo del TSJN considera que el Gobierno de Navarra, al elaborar y aprobar este reglamento, "tuvo en cuenta de forma principal el aspecto de salud pública del juego en relación a la protección de los colectivos más vulnerables, como jóvenes, así como la protección del orden público", según ha señalado Javier Remírez.

El portavoz del Gobierno ha explicado que la Sala "abunda en sus conclusiones que la Administración primó los criterios de salud y orden públicos, quedando así justificada la existencia de razones imperiosas de interés general y la proporcionalidad de las medidas contenidas en los artículos objetos del recurso". "Por tanto, valoramos muy positivamente que la justicia haya reconocido el compromiso ético de este Gobierno con los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad y, en este caso, en el ámbito del juego y las apuestas", ha señalado.