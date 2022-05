UAGN critica que las ayudas por las inundaciones "no han llegado al sector"

PAMPLONA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

UAGN considera "inaceptable" el "retraso acumulado" en la publicación de las ayudas comprometidas por las inundaciones en Navarra de diciembre, que afectaron, según datos del propio departamento de Desarrollo Rural, a 10.000 has. de cultivo, especialmente destinadas a bróculi (3.400 has.) y coliflor (1.100 has.), y que "además dañó considerablemente distintas infraestructuras agrarias, necesarias para el cultivo".

En un comunicado, UAGN ha señalado que "se dotó con 8.145.814 euros en un plan de actuación que a día de hoy sigue sin ponerse en marcha plenamente con el consiguiente perjuicio para el agricultor".

El plan de actuación pretendía, ha añadido, reparar los daños causados y las pérdidas que se derivaron de los fenómenos meteorológicos de lluvias e inundaciones, así como facilitar la vuelta a la normalidad de las zonas afectadas; "objetivos que se están retrasando y que están perjudicando a los agricultores", ha comentado.

Los agricultores afectados, ha dicho UAGN, reclaman que "se terminen urgentemente las actuaciones de reparación en infraestructuras agrarias así como en diques y motas que en este momento están la mayoría inacabadas y así puedan planificar adecuadamente la siguiente campaña de cultivo".

"Especialmente inaceptable resulta que no se hayan habilitado las ayudas previstas para atender los daños en infraestructuras agrarias privadas y a la pérdida de rentas por estas inundaciones que resultan muy importantes para que el sector reanude lo antes posible su actividad, habida cuenta además del aumento de los costes de producción, energéticos y de suministro", manifiesta Félix Bariáin, presidente de UAGN.

Según añade, "se da la circunstancia de que muchos agricultores han solicitado reparaciones urgentes para restaurar la tierra fértil de la finca, la reparación de las instalaciones de regadío y de edificaciones agrícolas y ganaderas, así como otros daños de carácter estructural en las explotaciones agrícolas y ganaderas, que han tenido que adelantar y atender por su cuenta para poder seguir cultivando y están a la espera de recibir la ayuda correspondiente".

UAGN ha señalado que otras comunidades autónomas como Aragón, afectada por las mismas inundaciones, sí han habilitado estas ayudas, "resultando un agravio comparativo para los agricultores navarros", ha expuesto.

Ha exigido así al departamento de Desarrollo Rural que "materialice lo antes posible estas ayudas, ya aprobadas por el Ejecutivo foral y que organice administrativamente los recursos para que sigan siendo complementarias y subsidiarias a otras ayudas que pueda habilitar el Ministerio y lleguen a atender los importes que el seguro agrario no indemniza, como son las franquicias".