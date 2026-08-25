UPN afirma que "Chivite da palos de ciego ante la falta de médicos" y exige "mayor planificación"

PAMPLONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

UPN ha criticado este martes que "María Chivite da palos de ciego ante la falta de médicos en diferentes zonas de Navarra" y ha exigido "mayor planificación".

La formación regionalista ha señalado en una nota que, "tres años después del inicio de la legislatura, continúan los problemas para atender a la población y el deterioro de la Atención Primaria en Navarra".

Para UPN, "lo que está ocurriendo es el resultado de una mala planificación de los recursos humanos de nuestra sanidad". "Mientras el Gobierno de Navarra dice que la Atención Primaria funciona con normalidad, la realidad es que los ciudadanos se encuentran con centros sin médicos suficientes y con servicios que se reducen", ha señalado.

A este respecto, los foralistas han cuestionado que "durante esta legislatura haya aumentado de forma exponencial el número de médicos contratados para Atención Primaria sin la especialidad obligatoria correspondiente". "Hasta 27 médicos ejercen en Atención Primaria en Navarra sin especialidad, algo ilegal e injusto para los pacientes que no son atendidos con la calidad de médicos con especialidad, a lo que tienen derecho legal, como el resto de navarras y navarros", han aseverado.

"Dedicarse a tapar agujeros no es tener una estrategia de profesionales. El Gobierno está reaccionando cuando los problemas ya han aparecido, en lugar de anticiparse y planificar cuántos médicos necesita Navarra, dónde los necesita y cómo va a conseguir que quieran venir y quedarse", han subrayado.

A esta situación, han añadido desde UPN, se va a sumar el proceso de traslados de médicos de familia y pediatras que comenzará el 1 de septiembre. UPN ha considerado "especialmente grave que, después de haber ido retrasando estos traslados, el Gobierno vaya a ejecutarlos sin haber resuelto todavía la última OPE de médicos y sin haber previsto ninguna medida extraordinaria de atracción y retención de profesionales, lo que va a generar que haya nuevas vacantes difíciles de cubrir en numerosos centros, con lo que, lejos de reducirse, el problema va a ser todavía mayor".

Según UPN, "han tenido tiempo para planificarlo y, sin embargo, llegamos al 1 de septiembre sin los deberes hechos". "Muchos centros pueden perder profesionales sin tener capacidad para cubrir inmediatamente esas plazas. El Gobierno sabía que esto iba a ocurrir y tenía que haber llegado con las soluciones preparadas", han afirmado los regionalistas.

Por todo ello, UPN ha vuelto a reclamar una estrategia de atracción y retención de profesionales sanitarios para el sistema público navarro, con incentivos económicos para las plazas de difícil cobertura, como ya están haciendo otras Comunidades Autónomas, y con medidas de flexibilidad horaria y conciliación específicamente orientadas a Atención Primaria.

"Tenemos magníficos profesionales que están sosteniendo el sistema con un enorme esfuerzo, pero no podemos pedirles que solucionen con su esfuerzo los problemas derivados de una mala gestión política. El deterioro de la Atención Primaria en Navarra tiene responsables y es consecuencia de la falta de planificación del Gobierno", ha concluido UPN.