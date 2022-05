UPN considera "un despropósito" permitir la interrupción del embarazosin permiso de los padres

PAMPLONA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

UPN ha manifestado que es un "despropósito" que la reforma de la ley del aborto impulsada por PSOE y Podemos permita la interrupción del embarazo en menores a partir de los 16 años sin el permiso de sus padres, "una iniciativa fuera de toda lógica y sentido común", ha expuesto.

Para la formación regionalista, "es incomprensible y carece de toda consistencia jurídica que una menor de 16 años tenga prohibido, por ejemplo, consumir alcohol, conducir un coche o votar en unas

elecciones, pero en cambio pueda abortar sin el consentimiento

paterno". "Si no se le presupone la madurez o capacidad necesarias para tomar determinadas decisiones que pueden afectar a su salud o para ser sujeto de derechos a la edad de 16 años, ¿por qué sí para abortar y además sin el permiso de sus progenitores?", se ha preguntado.

Así, ha manifestado, en un comunicado, que "la única explicación de esta iniciativa que desde UPN rechazamos es la necesidad de este Gobierno de coalición de meter en la agenda política un tema polémico con el que desviar la atención ante la crisis que vive".

No obstante, han criticado desde UPN que "se haga política y se pretenda confrontar con un asunto tan sensible como éste y con las implicaciones que tiene". "Es una irresponsabilidad. Un tema tan serio como acabar con la vida de un ser humano y en una persona menor de edad no se puede abordar desde la frivolidad con la que pretende hacerlo el Gobierno. Resulta aberrante comprobar la banalidad con la que este Gobierno aborda temas moral, humana y éticamente fundamentales. Es lo que tiene el sanchismo y el populismo", han aseverado.

Asimismo, han concluido que "es conocida la defensa que siempre ha hecho UPN de la vida, pero lo que es evidente es que esta reforma concita el rechazo de una gran parte de la sociedad más allá de las posturas y los lanteamientos morales que cada uno tenga".