UPN critica a Asiron y PSN por "dejar fuera" del concurso de Sarasate el proyecto que antes "nos exigían ejecutar"

PAMPLONA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

UPN ha afirmado que el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron y el PSN "se han quitado la careta" tras conocer que "se ha dejado fuera" de los equipos finalistas para la reurbanización del Paseo Sarasate al equipo redactor de ZIP, "proyecto que a UPN nos exigían ejecutar, incluso dar a dedo. Hoy hemos conocido que se ha presentado al concurso, quedando en sexta posición, cuando se elegían solo cinco".

"Han vuelto a demostrar que todo era una estrategia para bloquear cualquier proyecto liderado por UPN. Ahora que gobiernan dejan de lado ZIP porque saben que es imposible ejecutarlo manteniendo el arbolado y con una plataforma única. Qué hipocresía", han reprochado en un comunicado desde la formación regionalista.

"Asiron y el PSN vuelven a demostrar que no tienen vergüenza ni escrúpulos en su forma de actuar con Sarasate", ha censurado UPN, que ha añadido que, "si tan bueno era ZIP, proyecto que únicamente querían frente al redactado por los técnicos municipales, deberían haberlo ejecutado nada más llegar al gobierno. Pero no, sacaron un concurso del que hemos conocido recientemente a los finalistas y donde no está ZIP". "Como saben que es irrealizable lo abandonan. Se ríen de todos. Les da igual ser incoherentes y mentir a los ciudadanos", ha criticado.

El partido ha recordado "la multitud de ocasiones en las que, en los últimos meses, tanto Asiron como el PSN han insistido en que UPN, cuando gobernaba, siguiera adelante con el proyecto ZIP". "Aprobaron una enmienda para que les diéramos a dedo 50.000 euros y ejecutáramos ese proyecto, pretendiendo obligarnos a dárselo a dedo y prevaricar", ha recalcado.

UPN ha afirmado que "no espera que Asiron dé explicaciones sobre esta exclusión de ZIP" porque "él sabe perfectamente que este proyecto no era viable. Y también sabe que es inviable hacer una plataforma única manteniendo el arbolado. Por eso, también ha pasado de ser una exigencia a una recomendación en el pliego del concurso. Queda claro que nos lo exigían porque no querían que lo hiciéramos".

A este "bochorno" UPN ha sumado la propia gestión de plazos de la reurbanización, "ya que han modificado el calendario de actuación por tercera vez en siete meses. Tienen muy poca credibilidad". "Todo este sistema de proceder de EH Bildu solo pone de manifiesto lo que siempre decimos, que Asiron y el PSN solo son ecologistas si se trata de bloquear proyectos que son de UPN. Es evidente que no les importan los árboles, y mucho menos los ciudadanos. Su éxito no es que Pamplona avance, sino tratar de impedir que UPN gobierne", ha rechazado.