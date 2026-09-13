La UPNA celebrará la Noche de los Investigadores del 23 al 25 de septiembre en Pamplona, Estella y Tudela

Un momento de la Noche de los Investigadores e Investigadoras celebrada el año pasado en Civican. - UPNA

PAMPLONA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) ha organizado treinta experiencias y actividades para celebrar la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras. Se trata de un evento de divulgación científica que tendrá lugar del 23 al 25 de septiembre en Pamplona, Estella y Tudela con una programación gratuita diseñada para acercar la investigación a la ciudadanía de una forma participativa.

La séptima edición del evento reunirá a decenas de investigadores e investigadoras de la UPNA en más de una treintena de actividades organizadas bajo cuatro grandes formatos: 'Experimenta', con talleres y demostraciones; 'Paseos con ciencia', para descubrir la investigación fuera de los laboratorios; 'Catas con ciencia', que combinan divulgación y gastronomía; y 'Ciencia con arte', donde la música y las artes escénicas se convierten en herramientas para divulgar el conocimiento, explican en una nota de prensa desde el centro académico.

La principal novedad de esta edición será la celebración, el viernes 25 de septiembre por la mañana, en Civican, de una Feria Científica dirigida al alumnado de Bachillerato. Durante toda la mañana, distintos grupos de investigación mostrarán cómo trabajan en ámbitos como la inteligencia artificial, la ingeniería, las matemáticas, la biología, la historia o la sostenibilidad mediante demostraciones, experimentos y talleres interactivos. Al mismo tiempo, el campus de Pamplona (sede Arrosadia) acogerá varios paseos científicos, donde el alumnado podrá descubrir cómo se estudia la biodiversidad, la calidad de los ríos, el compostaje o las matemáticas aplicadas al patrimonio urbano.

Otra de las incorporaciones al programa será 'Cita a ciencias', una actividad inspirada en las citas rápidas ('speed dating'), que permitirá al público conversar personalmente durante unos minutos con diferentes investigadores e investigadoras para conocer de primera mano en qué consiste su trabajo y qué impacto tiene en la sociedad.

CUATRO MANERAS DE ACERCARSE A LA INVESTIGACIÓN

El programa de la Noche Europea de los Investigadores y las Investigadoras ofrece propuestas para todas las edades y públicos. Así, las actividades del formato 'experimenta' permiten medir la actividad eléctrica de los músculos y el corazón, descubrir el cultivo "in vitro" de plantas, interactuar con aplicaciones de inteligencia artificial, asistir a combates de robots minisumo, comprobar cómo es posible hacer levitar objetos o viajar al pasado a través de los videojuegos.

Por su parte, los paseos científicos invitarán a recorrer el campus y distintos espacios de Pamplona para descubrir el Herbario de la UPNA o las instalaciones de energías renovables, así como escuchar murciélagos al atardecer mediante detectores de ultrasonidos o contemplar el Casco Antiguo desde una perspectiva matemática.

Las catas con ciencia mostrarán cómo los residuos alimentarios se transforman en nuevos productos, conocer la ciencia que hay detrás de la elaboración de la cerveza o analizar cómo el cambio climático puede modificar el perfil de los vinos navarros en las próximas décadas.

La programación se completa con 'Ciencia con arte', un formato que incluye el concierto 'Música y Territorio', del grupo En-Kantu, y la charla participativa 'Efemérides efímeras', dedicada a las matemáticas, así como monólogos científicos que indagan en la historia o la biología con humor.

TRES DÍAS DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

La programación comenzará el miércoles 23 de septiembre con las actividades inaugurales en Pamplona. Al día siguiente, Estella y Tudela acogerán talleres sobre impresión 3D y reciclaje de plásticos, fuerza muscular y salud, un paseo científico para conocer los murciélagos del entorno y el espectáculo divulgativo UPNA Show, entre otras propuestas.

El viernes 25 de septiembre concentrará la mayor parte de la programación. De este modo, la mañana estará dedicada al alumnado de Bachillerato con la ya citada Feria Científica en Civican y los paseos científicos en el campus de Arrosadia, mientras que por la tarde las actividades se abrirán al público general en Civican, el campus universitario y el Casco Antiguo de Pamplona. La jornada incluirá además el Certamen de Pósteres de la Cátedra Mujer, Ciencia y Tecnología, que reconoce trabajos de investigación realizados por mujeres estudiantes de la UPNA.

La Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras se celebra simultáneamente en cientos de ciudades de todo el continente con el objetivo de acercar la investigación a la ciudadanía, despertar vocaciones científicas y fomentar el diálogo entre ciencia y sociedad. El evento permitirá descubrir de primera mano cómo trabajan los equipos de investigación y conocer el impacto que su labor tiene en ámbitos tan diversos como la salud, la alimentación, la ingeniería, la biodiversidad, la inteligencia artificial o las energías renovables.

La UPNA participa en el evento científico a través del proyecto G9-SCIENCE4ALL, financiado por la Unión Europea dentro del programa Horizonte Europa y en el que participan las universidades del Grupo 9.