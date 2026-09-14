Vox acusa a Chivite de "secuestra menores" por la acogida de migrantes de Ceuta y PSN le exigue que rectifique

Archivo - El portavoz de Vox en el Parlamento de Navarra, Emilio Jiménez. - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento de Navarra, Emilio Jiménez, ha acusado este lunes a la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, de "secuestrar menores", por la acogida de migrantes procedentes de Ceuta.

En una comparecencia al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, Emilio Jiménez ha afirmado que "la señora Chivite ya ha solucionado el problema de Ceuta, es la más lista del colegio, y ha secuestrado, digo secuestrar, a cuatro menores, cuando Marruecos está reclamando a los chicos y entendemos que deben estar en su país, con sus familias y con sus padres". "Las familias navarras no tienen ayudas, ni tampoco nuestros vulnerables. Solo es una cortina de humo que hace la señora Chivite para que no se hable de su nefasta gestión. Y nos preguntamos cuánto dinero se está ganando con este comercio de personas, porque es comercio de personas", ha indicado.

Jiménez ha explicado que su formación defenderá este jueves en el pleno una moción en apoyo a Ceuta, que considera "ocupada e invadida por Marruecos" el pasado mes de julio con "la pasividad del Gobierno de España".

Por su parte, la portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, ha criticado las "las lamentables declaraciones que ha hecho el portavoz de Vox", ante las que ha expresado su "máxima condena" por las acusaciones a la presidenta y ha exigido una "rectificación".

"Ha dicho literalmente que la presidenta Chivite ha secuestrado a cuatro menores. Ya ven en qué línea nos estamos moviendo. No todo vale para ir sembrando odio día tras día, con acusaciones gravísimas que se están normalizando. Eso es peligrosísimo y el PSN no lo va a dejar pasar por alto", ha asegurado la parlamentaria socialista.