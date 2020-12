Antonio Casado.- El mensaje del Rey

MADRID, 24 Dic. (OTR/PRESS) -

Me temo que el mensaje navideño del Rey no dejará contentos a los teólogos de la España republicana y plurinacional, porque en ningún caso será discurso absolutorio del hijo con el padre ni harakiri televisado del hijo para redimir los deméritos del emérito. Por el contrario, nos llegará un mensaje orientado a reforzar las cuadernas del Estado, con apelaciones al imperio de la ley, la autoestima de los españoles y el compromiso de la Corona con el orden constitucional. Es decir, todo aquello de lo que abomina la triada subversiva (Iglesias, Rufián, Otegi), ahora embarcada en una campaña contra la vigente Monarquía Parlamentaria. Con efectos contrarios a los perseguidos, por cierto. El hecho es que se han multiplicado las expresiones de afecto y solidaridad respecto a la figura de Felipe VI.

La palabra es coherencia. Lo que el rey dirá a los españoles en los momentos previos a la cena de Nochebuena está en línea con lo que viene diciendo desde su coronación. Diciendo y haciendo. Conviene recordar cómo creció su figura cuando en marzo de este año renunció a la herencia del padre y le retiró la asignación oficial. Obras son amores, usando la palabra y la declaración pública para reafirmarse en "los criterios de rectitud e integridad que deben informar la actitud de la Corona".

No solo es retórica de mensaje navideño. Son acciones valientes en defensa de la Monarquía y la imagen internacional de nuestro país. No olvidemos que Felipe VI es un poderoso avalista de la marca España. No desentonó en el Parlamento de Westminster (julio de 2017), donde hizo una apología de Europa en el país del portazo a la UE. Ni en la Asamblea Nacional Francesa (junio de 2015), donde levanto a los diputados de sus asientos mientras aplaudían esa versión de España: moderna, progresiva, tolerante, plural y abierta al mundo.

Ese es el valor añadido de la palabra de Felipe VI cuando hace los deberes fuera de su país. Y cuando los hace dentro, como en la simbólica ocasión que le da el mensaje navideño para dirigirse a todos los españoles. Esta vez, para clavetear su declaración de principios: "La Corona debe observar una conducta íntegra, honesta y transparente". No tiene necesidad de ser más explícito. Como tampoco la tuvo en su primer mensaje navideño tras la proclamación (24 diciembre 2014), cuando los españoles se escandalizaban con el caso Urdangarin. "Debemos cortar la corrupción de raíz y sin contemplaciones". Y todos supimos de que hablaba.

Coherencia con los principios declarados por Felipe VI en todas sus intervenciones públicas. A saber: "La Corona debe observar una conducta íntegra, honesta y transparente". Tan vigente como cuando lo dijo en 2015. Lo que hará es repetirlo con esas palabras u otras parecidas.