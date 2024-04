Fermín Bocos.- Y ahora el referéndum

MADRID, 4 Abr. (OTR/PRESS) -

Acerca de la deslealtad y soberbia de los dirigentes separatistas catalanes indultados primero y en vías de ser amnistiados después, nadie alimentaba dudas. Ellos mismos, tras haber intentado un golpe de Estado, no tardaron ni un minuto en decir que lo volverían a hacer. Recordemos que lo que hicieron fue proclamar la independencia de Cataluña. Sabiendo que, aprovechándose de la debilidad parlamentaria del PSOE y de la ambición personal de Pedro Sánchez, todos los delitos que aparejó el "procés" van a ser borrados, suben la apuesta y anuncian que tienen intención de convocar un referéndum.

Lo acaba de plantear el actual presidente de la Generalidad ,Pere Aragonès, facilitando, incluso, la pregunta de la consulta:"¿Queréis que Cataluña sea un Estado independiente?".

Faltan solo seis semanas para que se celebren elecciones autonómicas en aquella comunidad y semejante anuncio podría ser interpretado como un alarde de ERC en su pugna con Junts, el partido de Puigdemont, que les disputa la primacía del discurso independentista.

Se podría interpretar de esa manera y dejarlo correr a la espera de que los resultados de las urnas no respalden el desafío de los separatistas. Pero quizá sería una posición excesivamente ingenua en la línea del "esperar a que escampe" que tantos desastres ha propiciado en la historia reciente de nuestro país. Porque en esta cuestión el problema de fondo es que, sea cual sea el veredicto de las urnas catalanas el próximo 12 de mayo, los separatistas seguirán adelante con su desafío. Sí ganan, ERC y Junts aparcarán sus diferencias y volverán a formar gobierno y entonces apretarán el acelerador. Y si pierden, también, porque tienen un as en la manga: la posibilidad de acabar con la legislatura retirando el apoyo de sus diputados en el Congreso al Gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez. Y es aquí donde adquiere asiento otra conjetura sobre el futuro del desafío de Aragonès anunciando la celebración de un referéndum. Sabida la trayectoria política de Pedro Sánchez: "No habrá indultos; no habrá ley de Amnistía; la sedición no se toca; cuántas veces quieren que les diga que no pactaré con Bildu... etc."

¿Hay alguien en España que pueda asegurar que en Cataluña no habrá un referéndum como el que reclaman los independentistas?