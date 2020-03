Fermín Bocos.- Covid-19 El Top-10 de la insensatez

MADRID, 17 Mar. (OTR/PRESS) -

Es hora, estamos en ello todos de acuerdo menos el alucinado separatismo, de apretar los dientes y resistir, de cumplir con las normas a rajatabla y conseguir vencer al virus. Se apoyan, acatan y se cumplen las medidas. En eso sin rechistar. Pero ello no significa decir que todo ha estado muy bien, que todos muy responsables y que un acierto total la gestión. Porque no es verdad ni es algo que tengamos que olvidar sino tener presente y, cuando toque, exigir responsabilidades pertinentes que son muchas y gravísimas. Porque al socaire de la unidad se desliza por debajo y por los voceros que antes palmoteaban, la especie del olvido para la insensata irresponsabilidad de quienes se lavaron las manos cuando ellos si que no se las tenían que lavar sino actuar y ayudaron con su complaciente inanición, sus risitas y llamadas a aglomeraciones y manifestaciones cuando era para todos evidente, Italia está al lado, y aquí se empezaba a morir que había que haberlas impedido ya días atrás como ahora se has suspendidos Fallas, Semana Santa, Feria de Abril y el país está cerrado. Antes, bastante, antes, hubiera sido mucho mejor.

Así que pelillos a la mar después de haber echado gasolina, eso fue el 8-M, a la hoguera de la infección, va a ser que no. Apoyo no significa ni bula, indulgencia plenaria. Menos aún cuando los "pecadores" no solo no han pedido perdón ni ofrecido arrepentimiento y propósito de enmienda sino que se nos presentan encampanados y acaban por decirnos que tenían toda la razón en mirar para otro lado, ridiculizar y alentar a lo que ha quedado demostrado era una inmensa y letal irresponsabilidad.

Para que la memoria y la historia no nos la retuerza y nos la hagan bisoja, como acostumbran, he elaborado este TOP-10 de la insensatez o por la boca muere el pez. Como le quieran llamar.

1) Lorenzo Milá. Periodista. Por antigüedad. A su discurso, pues lo fue, por TVE se le llegó a titular "Lorenzo Mila se ríe de coronavirus". Tal fue el tono utilizado por el corresponsal en Roma cuando ya en Italia había más de 100 casos y los muertos ya se acercaban a 10. Fue aplaudido como la gran sensatez frente a alarmismo, que fue el calificativo a todo el que pretendía avisar de la gravedad de lo que de forma inminente se nos venía encima. "Estamos ante un tipo de gripe, una gripe nueva pero que es como la gripe común que afecta sobre todo a personas con defensas bajas". Proclamó Milá. Fecha 25 de febrero, primer caso peninsular y nacional en España.

2) Pedro Sánchez. Presidente del Gobierno. "Lamentamos la cancelación del Mobile World Congress, una decisión que no se corresponde a razones de salud pública" Manifestó su "solidaridad" con China, entonces en el ojo del huracán pero según él, apoyado por las ministras Carmen Calvo y Reyes Maroto, la suspensión obedecía a intereses ocultos y se insinuaba que espurios: "No se debe al coronavirus". Aquello fue el 13 de febrero. Desde entonces y durante cerca de un mes, aunque ya los casos llegaran y comenzaran a aumentar, Sanchez no hizo referencia alguna a la cuestión. Silencio y distancia total. Durante los días 5 al 8 se dedicó a alentar y jalear las manifestaciones del 8-M en su cuenta personal y presidencial. El lunes 9 hubo de bajar del pedestal, con la sociedad convertida en clamor. Al consejo de Ministros que aprobó la Declaración de Estado de Alarma asistió, ya conocedor, se anunció en cuanto acabó la comparecencia en televisión, que su mujer, asistente en cabecera a la marcha 8-M estaba infectada por la enfermedad. Y él debía estar en cuarentena como Iglesias, que con todo descaro se la saltó.

3)Pablo Echenique: "En las portadas y en las tertulias el coronavirus está desbordado y es una peligrosa pandemia que causa pavor. En el mundo real, el coronavirus está absolutamente controlado en España". Sobra el comentario alguno.

4) Juan Carlos Monedero, su conmilitón, el virus es fascista: "Los virus se contagian primero en las mentes que se llenan de miedo. Y en su nombre podremos renunciar a nuestras libertades. El virus es el caldo de cultivo del fascismo".

5) Fernando Simón. Experto máximo y Comunicador General. Declaración al inicio: "Nosotros creemos que España no va a tener como mucho más que algún caso diagnosticado". Respuesta a la pregunta sobre acudir o no a la manifestación. "Si mi hijo me lo preguntara le diría: haz lo que quieras"

6)Carmen Calvo. Vicepresidenta 1ª. Pregunta: ¿Que le diría usted a una mujer que duda en ir a la manifestación del 8-M. Respuesta: "Que le va la vida, que le va su vida. Y como nos va la vida como colectivo porque individualmente nadie se salva, tiene que participar". Pues sí, claro que si, ya vemos que sí, que la vida puede haber ido en ello. Infectadas ya de la pancarta, Begoña Gómez, Carolina Darias, ministra de Política Territorial ¿Y cuantas más, cuantos cientos, cuantos miles más?. ¿Alguna muestra de contrición?

7) Irene Montero. Ministra de Igualdad. Pareja del Vicepresidente 2º del Gobierno, Pablo Iglesias. La noche del 8. Entrevista en la Sexta con Ana Pastor. Pregunta: ¿No cree que nos vamos a arrepentir de no haber suspendido la manifestación del 8-M a la vista de lo que está pasando en Italia. Respuesta: "Nadie duda que la gestión ha sido la mejor para la salud". ¿Arrepentimiento? ¿De que, a ver, de que?. Positivo en infección a los pocos días. Lo que no cortó a Iglesias, para saltarse la cuarentena y acudir, sin máscara ni protección al Consejo de Ministros del sábado.

9) Cristina Almeida: "El machismo es un virus más peligroso que el coronavirus". En sintonía con proclamas radio-televisadas por ejemplo de Susana Griso o Julia Otero y las pancartas exhibidas de parecido jaez: "El machismo mata más que el coronavirus" fue de las más aplaudidas.

9) Ortega Smith. En nombre y representación de todos los infectados de VOX, encabezados por el líder Abascal, Macarena Olona y una recua más, seguro que algunos directamente contagiados en el mitin de Vista Alegre con el que "contraprogramaron" la manifestación feminista y de facto y se unieron a la oleada de adalides de la expansión infecciosa general: "Anticuerpos españoles luchan contra los malditos virus chinos hasta derrotarlos".- ha proclamado. ¿Y quién derrota a la estupidez?

10) La diez que es la primera en infamia y compendio de lo miserable que un ser humano puede llegar a ser, pues lo anterior pueden ser errores, algunos con consecuencias terribles, pero esto es pura vesania y maldad. Clara Ponsatí, separatista prófuga, al conocer el creciente número de muertos de Madrid y haciendo mofa y escarnio de ellos, de sus familiares y de todos cuantos si tienen un mínimo sentido de humanidad: "De Madrid al cielo".- esputó.

Está muy claro. Hay que apretar los dientes y resistir. Pero hay cosas que no debemos olvidar.