Julia Navarro.- Los unos y los otros

MADRID, 3 May. (OTR/PRESS) -

Preguntar quién empezó primero a tirar barro, si el PSOE o el PP, es igual que preguntar qué fue primero si el huevo o la gallina.

Ninguno de los dos partidos puede presumir de ser inocente en este asunto.

De manera que, el señor Presidente de Gobierno y acólitos, no están para dar lecciones ni tampoco quejarse con lloriqueos. Es más, no aguantarían la prueba del algodón, que no es otra que la de la hemeroteca. En cuanto a los dirigentes populares tampoco pasarían la prueba del algodón. Y como PSOE y PP están prácticamente empatados, lo mejor sería que sus dos dirigentes, Sánchez y Feijóo, tuvieran a bien reunirse y llegar a un compromiso de cambiar este clima irrespirable al que han contribuido ellos y sus partidos.

Ya sé que algunos pensarán que lo que propongo es como la carta a los Reyes Magos, pero de vez en cuando hay que creer en lo imposible.

Eso sí, me preocupa que al "numerito" montado por el Presidente, le siga la tentación totalitaria de querer "atar corto" a la Judicatura y recortar la libertad de expresión.

En mi opinión es una irresponsabilidad el continuo cuestionamiento de los jueces y en cuanto a crear organismos controlados por el Gobierno que decida qué noticias son verdaderas o falsas y cuales deben de ser publicadas o no, sencillamente eso es de regímenes autocráticos.

Si un medio publica una información falsa la respuesta es poner una querella. Lo que me sorprende es que haya periodistas que apoyan estas malas intenciones del Gobierno.

Desde el gobierno y sus socios se vienen señalando a los periodistas que no les hacen la ola. El Presidente, al igual que otros políticos, convocan supuestas ruedas de prensa a la que se niegan a responder preguntas y ,si lo hacen ,son las de los periodistas que ellos consideran "afines". Amén de las "campañas" orquestadas desde las redes, y controladas por los propios partidos, contra todo aquel que se atreva a disentir o criticar a sus políticos.

En fin, que estamos viviendo malos tiempos para la libertad de expresión, y es de esperar que quienes defienden su libertad para enaltecer a Sánchez hasta el paroxismo, tengan a bien permitir que otros le critiquen, preferiblemente sin insultos de por medio. Y que lo mismo que algunos informan sobre las bondades de Sánchez otros puedan informar sobre las actuaciones controvertidas del Presidente, sus ministros, dirigentes del PSOE y demás familia. Eso sí, cuando una información es falsa se puede y se debe recurrir a los tribunales. Eso es lo que se hace en los países democráticos, pero legislar para acallar las voces críticas, eso es lo que hacen en los regímenes autocráticos y totalitarios.

Pero vuelvo al principio, ya está bien de tanto barro, ese del que parecen disfrutar los unos y los otros siempre que salpique al de enfrente.