Fermín Bocos.- La espera de Núñez Feijóo

MADRID, 21 Jul. (OTR/PRESS) -

El tiempo entre elecciones es tiempo de espera. Una interfase en la que quien está en la oposición está menos expuesto a cometer errores pero tiene menos foco mediático que quien gobierna. En estos días en los que Pedro Sánchez parece que se dispone a emprender cambios tanto en el Gobierno como en el PSOE con la clara intención de mejorar una puesta a punto para encarar los comicios que vienen: municipales, autonómicos y generales, el reto de Alberto Núñez Feijóo es acertar en la espera. "Hacer y hacer parecer" que recomendaba Baltasar Gracián porque según su sabio decir: "Las cosas no pasan por lo que son sino por lo que parecen ".

Y, ¿qué es lo que parece que hace el PP en la oposición? Pues, estar de guardia con la intención de no dejar pasar una ni a Sánchez ni a sus ministros. Es tarea de contrapeso que de momento bendicen las encuestas que auscultan la intención de voto. Hasta el CIS de Tezanos parece haberse dado cuenta. Pero las encuestas no son el notario del día siguiente de las elecciones. Cultivar y ensanchar esa ventaja quizá exija una labor añadida al estricto control del quehacer del Ejecutivo.

En la costumbre británica del "Shadow Cabinet" se contienen algunas bondades que Núñez Feijóo quizá debería explorar. La imagen del "Gabinete en la sombra" es potente al tiempo que tranquilizadora. El personal percibe que la oposición tiene soluciones para problemas que el Gobierno de turno no sabe, no acierta o pretende resolver de manera opuesta al sentir general. Además de un hecho que cobra por sí mismo valor añadido: la imagen de un equipo. El líder de la oposición está acompañado de políticos, técnicos y profesionales solventes. Gente previsible. Que ante un eventual relevo al frente del Gobierno de España los españoles no se encontrarían con sorpresas- nombramientos de personas sin formación ni experiencia- como las que se han dado en ocasión de todos conocida. El tiempo de espera de Núñez Feijóo, si acierta a "hacer y hacer parecer", no será solo un tiempo obligado de espera.