Fermín Bocos.- Venezuela, horas decisivas

MADRID 8 Ene. (OTR/PRESS) -

Venezuela aboca horas decisivas. El próximo viernes debería producirse la toma de posesión del vencedor de las elecciones celebradas el pasado 28 de julio, pero el ganador, Edmundo González Urrutia, es probable que no pueda viajar a Caracas ante la amenaza de ser detenido y encarcelado. Aún así ha dicho que su intención es "ingresar a Venezuela por cualquier medio que sea" El dictador Nicolás Maduro, perdedor de los comicios, en un alarde de infamia, ha llegado a ofrecer cien mil dólares a quien pueda facilitar la detención del candidato cuyo triunfo ha sido reconocido por un amplio abanico de países democráticos -desde los Estados Unidos a cuantos formas parte del Parlamento de la Unión Europea. En esa lista la anomalía la asume el Gobierno de España que pese a conceder asilo a González Urrutia no ha reconocido su victoria en las elecciones. Se supone que para no ofender al dictador.

Cuesta tener que escribirlo pero, dentro y fuera del Gobierno de España, Maduro tiene poderosos valedores. Entre otros el ex presidente Rodríguez Zapatero o el ahora caído ministro José Luis Ábalos turbio enlace de intereses por explicar relacionados con el caso de la extraña visita a Madrid de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, dirigente clave en el sanedrín chavista que controla todos los resortes de poder en Venezuela.

Edmundo González ha sido recibido por el presidente argentino, Javier Milei, y por el norteamericano, Joe Biden, en la Casa Blanca. Cuando esto escribo no se sabe sí afrontará el peligro cierto que supone entrar en Venezuela amenazado como está de detención. Es un profesor y diplomático que tiene ya 75 años. Asistimos, pues, a un escenario abierto en el que el factor humano puede ser determinante y en el que predomina la incertidumbre. La única certeza es que cerca de ocho millones de venezolanos se han visto forzados a exiliarse y que, tras el pucherazo, el atrincheramiento de Maduro y su camarilla anuncia más represión y dolor para el pueblo de Venezuela.