Francisco Muro de Iscar.- Carlos Carnicer. Inmemoriam

MADRID 7 Abr. (OTR/PRESS) -

Le gustaba terminar todas sus intervenciones recordando el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros". Él, que había nacido en 1948, el año en que se aprobó esta Declaración, sin la que hoy no se entiende la dignidad de las personas, fue un incansable defensor de los derechos humanos, siempre al lado de los más débiles, de los más desfavorecidos, de los vulnerados. Nunca se plegó ante nadie y nunca dejó de defender a los abogados y a los ciudadanos, sus derechos, sobre todo el derecho de defensa. "Cada despacho de abogados, decía, es una Oficina de Derechos Humanos"

Carlos Carnicer fue un precursor en muchos campos. Antes de ser presidente del Consejo General de la Abogacía Española (2001-2016), fue decano del Colegio de Abogados de su ciudad natal, Zaragoza y allí, años 90, puso en marcha el primer y pionero Servicio de Asesoramiento a mujeres maltratadas. Fue un defensor impenitente de la abogacía y de los abogados de oficio y sostenía, con razón, que la justicia gratuita modélica de nuestro país a pesar de las bajas remuneraciones y prestada con eficacia y rigor por 45.000 abogados y por los 83 Colegios de Abogados de España, "no es un gasto sino una inversión en paz social". Fue el impulsor de la modernización tecnológica de la abogacía, facilitando servicios básicos a los abogados y a sus Colegios, cuando nadie imaginaba la revolución que venía. Dio la batalla y la ganó contra las ignominiosas tasas que un ministro trató de imponer a abogados y ciudadanos y para ello sacó a los abogados a las calles con su toga y su dignidad. Logró que se aprobara la Ley de Acceso a la Abogacía y fue el impulsor de la recientemente aprobada Ley del Derecho de Defensa, en desarrollo de la Constitución, también en beneficio de los derechos de los ciudadanos. Ahora que han impuesto sin medios ni método, los famosos MASC (métodos alternativos de solución de conflictos), Carlos ya defendía que los juzgados no se colapsaban aún más gracias a que la mitad de los asuntos que llegaban a los despachos de abogados se arreglaban allí con diálogo y negociación. Se preocupó por el impacto de la Abogacía en la economía y presidió, también, Unión Profesional, el lugar de encuentro de todas las profesiones españolas. Defendió siempre a los abogados y a los Colegios. Rodeado de un gran equipo, era un hombre de dialogo y consenso, pero sólo se plegaba ante la razón, no ante el poder.

Impulsó la Fundación Derechos Humanos de la Abogacía, los Premios Derechos Humanos. Sabía que la comunicación era importante y que había que llegar en esa defensa a los ciudadanos. Un día convocó a los mejores humoristas de España y con ellos puso en marcha exposiciones y libros sobre los Derechos Humanos con Humor. Y con ellos hizo también la Baraja de los Abogados, que entregó personalmente al Rey Felipe en Vitoria, en un Congreso de la Abogacía. También hizo algo parecido, siempre en defensa de los derechos humanos, con los mejores fotógrafos españoles. Y con una espectacular y sorprendente Caravana de los Derechos Humanos que recorrió media España, llamando a despertar conciencias y defender derechos.

Aragonés del año 2012, y ejerciente como tal, le gustaba repetir la canción de Labordeta: "Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga Libertad". El día en que se despidió de la abogacía institucional, todos los humoristas de su "cuadrilla de los Derechos Humanos -desde Forges a Mingote, Peridis, Gallego y Rey, Puebla, Nieto, Idígoras y Pachi- le regalaron un libro de caricaturas que era un homenaje a un abogado, a un servidor público, a un defensor de los derechos humanos y, sobre todo, a una persona buena en el mejor sentido de la palabra. Estoy seguro de que, ahora allá arriba, se han vuelto a juntar y están preparando nuevas aventuras para defender los derechos humanos con humor.

Carlos sostenía que no pasaría al artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta que el 1 no se cumpliera plenamente. Una manera de recordarle aquí, entre nosotros, sería crear una cátedra de Derechos Humanos en la Universidad de Zaragoza con el apoyo de su Colegio de Abogados y del Consejo General de la Abogacía Española. Hasta siempre, Carlos.