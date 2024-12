Julia Navarro.- Un camino peligroso

MADRID 18 Dic. (OTR/PRESS) -

Las afirmaciones hechas por distintos responsables socialistas, incluso en sede parlamentaria, sobre una supuesta "connivencia" entre el PP y miembros de la judicatura para, supuestamente, perjudicarles, no son fruto de un "calentón" verbal, por más que sean tan falsas como irresponsables, porque lo que esconden es el ansia de este gobierno y sus socios, de pretender actuar con cierta impunidad.

Y es que es común en los regímenes autocráticos o en los que, aunque se vote, se "apunte" a la Judicatura porque sus miembros no se avienen a favorecer al Gobierno de turno.

Puede que a algunos les parezca una exageración, pero, si Pedro Sánchez continúa transitando esa senda, se terminará deslizando por la misma cuesta que otros mandatarios repartidos por el mundo, que se han convertido en autócratas a fuerza de intentar "atar corto" a los jueces cuando estos actúan como les corresponde, es decir, con independencia y ateniéndose a las leyes.

Nunca antes en democracia, como desde que Pedro Sánchez gobierna, hemos asistido a insultos y descalificaciones de jueces, incluso con nombre y apellidos, no solo desde el Parlamento, amén de ruedas de prensa y declaraciones varias de dirigentes de partidos independentistas, pero siendo esto más que preocupante, lo es más que a ese coro se estén uniendo los dirigentes socialistas.

De manera que bienvenidas sean las reflexiones de la actual Presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial defendiendo la independencia judicial como uno de los pilares básicos del Estado de Derecho.

Perelló dice más, recuerda que el Estado de Derecho "requiere" que los tribunales y los jueces ejerzan sus funciones ateniéndose a la ley sin presiones ni directas ni indirectas.

Me gustaría saber si el ministro de Justicia, el señor Bolaños y el mismísimo Pedro Sánchez, han tomado nota del comunicado de la Presidenta del Supremo o si, por el contrario, ya la han "apuntado" entre sus adversarios.

Sin embargo, las palabras de Isabel Perelló han sido un alivio para todos los que creemos en el Estado de Derecho y por tanto en la separación de poderes.

El camino emprendido por el Gobierno, el PSOE y sus socios, atacando a los jueces que no actúan de acuerdo a sus intereses, es un camino peligroso. No, no vale todo para permanecer en el poder.

¡Qué tiempos estos en los que hay que recordar lo obvio!

PD: En mi opinión es gravísima la actitud del Fiscal General del Estado,don Álvaro García Ortiz, burlándose del Senado al poner excusa tras excusa para no comparecer cuando le convocan. Menudo ejemplo.