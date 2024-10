Julia Navarro.- La foto y otras fotos

MADRID 30 Oct. (OTR/PRESS) -

De todo lo que viene sucediendo en nuestro país en los últimos meses, y casi me atrevo a decir que años, no me parece que lo más escandaloso sea esa foto del tal Víctor Aldama con Pedro Sánchez.

La foto viene a demostrar que Sánchez y Aldama se conocían, eso es evidente. El quid de la cuestión es que al Presidente le vienen preguntando, desde los escaños de la oposición, sobre si ha mantenido alguna relación con Aldama, ya saben, a este señor se le señala como comisionista del caso Koldo versus el caso Ábalos, y Sánchez echa balones fuera, mientras sus huestes se dedican a responder que para foto la que se hicieron hace treinta años o más, Alberto Nuñez Feijóo con el narco Marcial Dorado. Y sí, sin duda esa foto le perseguirá a Nuñez Feijóo durante el resto de su carrera política.

Pero vuelvo a la "otra" foto. Es evidente que el Presidente y Víctor Aldama posan en una foto al parecer hecha durante un acto del PSOE. Pero si solo esa foto es con la que se intenta probar que Pedro Sánchez sabe más del caso Koldo y del caso Ábalos, de lo que dice, el argumento me parece endeble.

Cualquier persona que tenga cierta trascendencia pública se habrá visto en más de una ocasión requerido por "desconocidos" para hacerse una foto.

Les pasa, no solo a los políticos, también a cantantes, artistas "influencers", presentadores de televisión, cómicos, escritores, etc, etc, etc. Y les aseguro que es difícil decir "no" a hacerse una foto con alguien que amablemente se acerca diciendo que eres su cantante favorito, su presentador de televisión de "cabecera", o que tus libros les gustan muchísimo. Decir "no" te dejaría fatal, parecerías arrogante y antipático. De manera que uno se termina haciendo fotos con cualquiera sin saber quién es ese cualquiera.

Sí, ya sé lo que pueden alegar: que Víctor Aldama estaba en el "espacio vips" de un mitin socialista y que allí solo podía estar con invitación de alguien con mando en plaza. Es verdad. Como puede ser verdad que Aldama coincidiera en alguna otra ocasión con Sánchez ya que, al parecer, se movía en filas del PSOE como Pedro por su casa.

En mi opinión, la cuestión no es otra que la investigación judicial vaya despejando todas las sombras que acechan el caso Koldo-Ábalos y de rebote al caso Begoña Gómez, aderezados estos casos con el "perejil" de Víctor Aldama.

Que Víctor Aldama parece ser el perejil de los últimos casos políticos que huelen mal, es más que evidente, pero lo menos importante, ya digo, es esa foto que se hizo con el Presidente, salvo que haya habido otros encuentros no fortuitos. Ahí sí empezaría a resultar inquietante la posible relación entre Aldama y el Presidente. Pero la foto, en mi opinión, lo que demuestra al día de hoy es que Víctor Aldama se hizo una foto con el Presidente de Gobierno, que hacerse fotos con el presidente de gobierno en actos públicos no implica nada, porque son muchos los ciudadanos que "piden" hacerse una foto con el personaje conocido que tienen más a mano.

La foto es solo una pista de que efectivamente se conocían, lo que está por ver es si se conocían de "pasada", si se conocían mucho o poco. En definitiva si Pedro Sánchez dice la verdad. Pues eso.