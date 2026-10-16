Julia Navarro.- ¡Pero qué listo!

MADRID 16 Oct. (OTR/PRESS) -

Sí, es un acierto el de Pedro Sánchez eligiendo a Margarita Robles como número dos de la lista de Madrid para las próximas elecciones. Sánchez podría haber elegido entre su nutridísima 'corte' de pelotas, pero se ha decantado por Margarita Robles, la única que ha salido indemne de haber formado parte de su Gobierno.

Estoy convencida de que la elección se debe a un cálculo electoral por parte de Pedro Sánchez: sabe que Margarita Robles le suma, en vez de restar como le resta el resto de su Consejo de Ministros. Y es que los ministros que tenían cierta valía política han derrochado su capital de tanto tragar ruedas de molino.

Aún quedan muchos días por delante antes de que los ciudadanos acudamos a las urnas y estoy convencida de que durante este tiempo a Pedro Sánchez y a alguno de sus 'cabezas pensantes' se les irán ocurriendo otras jugadas para intentar 'asear' su figura política y acudir a las urnas en mejores condiciones. Por lo pronto, está agitando la calle de manera torticera.

Lo sorprendente es que quienes han sido víctimas de sus políticas -por ejemplo, los jóvenes que en estos años han visto cómo iban disminuyendo sus posibilidades de acceder a una vivienda-, sin embargo, le jalean con entusiasmo sin querer darse por enterados de que el principal responsable de sus situaciones precarias es el mismísimo Sánchez y su Gobierno.

Lo que no sé es si Pedro Sánchez se ha llegado a creer el papel de adalid de la izquierda mundial. Pero esa es otra historia; la de hoy es que Pedro Sánchez se ha marcado un buen tanto con la elección de Margarita Robles como número dos.