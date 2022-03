Julia Navarro.- Navegando por aguas turbulentas

MADRID, 12 Mar. (OTR/PRESS) -

El mismo día en que a Alberto Núñez Feijóo le proclaman como único candidato a presidir el PP, Alfonso Fernández Mañueco llega a un acuerdo con Vox para gobernar Castilla y León.

La verdad es que tengo dudas de que este sea un buen comienzo para Núñez Feijóo. Bien es verdad que él había dicho que no era partidario de que Mañueco gobierne con VOX e incluso había pedido públicamente la abstención del PSOE para propiciar un gobierno en minoría del PP.

Naturalmente en el PSOE no estaban dispuestos a dar ese "as" al PP. Le conviene poder reprochar al PP día sí y día también que gobierna con la extrema derecha y así ir desgastando el discurso de centralidad de Núñez Feijóo. Porque nada teme más el PSOE que el nuevo líder del PP aparezca como un hombre moderado, centrista, que tiende las manos, que dice estar dispuesto a pactos con el Gobierno de Sánchez en cuestiones de Estado.

No, al PSOE no le conviene un PP que se centre y pueda captar el voto moderado de tantos votantes hartos del gobierno formado por el PSOE y Podemos. Así que para Pedro Sánchez es una estupenda noticia que Fernández Mañueco haya pactado con Vox porque lo que más podría perjudicar al PSOE es que Núñez Feijóo, que aspira a la transversalidad, sitúe a su partido en el centro.

En cuanto a Núñez Feijóo ignoro como va a poder navegar en aguas tan turbulentas dado que el PP se estanca mientras Ciudadanos se está yendo a pique y VOX crece. Claro que la pregunta es si la dirección que salga del PP será capaz de volver a unir a la derecha en torno a sus siglas. Porque Vox no deja de ser una escisión del propio PP, y Ciudadanos un conglomerado de votantes escapados tanto de las filas del PSOE como del PP. En realidad tanto PSOE como PP sobrevuelan los restos de Ciudadanos para ver quién consigue más votantes de esta formación. En cuanto a VOX, se nota que sus líderes están exultantes, convencidos de que han llegado para quedarse y que, a poco que se descuide el PP, hacen el "sorpasso", algo que me cuesta creer que puedan conseguir pero en política, como en la vida, no hay nada escrito de antemano.

El caso es que el PP tiene que decidir en qué parte del espectro político quiere estar y cómo. Sin duda, en estos momentos muchos votantes del centro derecha están expectantes ante la nueva etapa que el todavía presidente gallego abre con su liderazgo pero lo cierto es que el pacto del PP con Vox para que este partido forme parte del gobierno de Castilla y León no es el mejor comienzo para la etapa Feijóo.