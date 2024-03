Gemini Nano no llegará a Pixel 8 por "limitaciones de hardware"

MADRID, 8 Mar. (Portaltic/EP) -

Google llevará su modelo de lenguaje Gemini Nano a más dispositivos Android pero no a su 'smartphone' Pixel 8 porque no es posible hacerlo debido a limitaciones con el 'hardware'.

Gemini Nano es la versión más pequeña de los modelos de lenguaje de gran tamaño de Google, y está optimizada para ejecutar la IA generativa directamente en el dispositivo, como ya hace en Pixel 8 Pro y la serie Galaxy S24 de Samsung.

Este modelo optimizado llegará a más dispositivos Android a finales de año, como ha confirmado la compañía tecnológica, gracias a lo que llaman AICore, una solución que crea la infraestructura necesaria para integrar Nano en un 'smartphone' de forma segura y privada y para que funcione sin necesidad de conectarse a la nube.

Sin embargo, no llegará a Pixel 8, como ha confirmado este miércoles la compañía en el espacio de preguntas y respuestas del programa The Android Show. El motivo se debe a un serie de "limitaciones de hardware" que no ha detallado.

Ha adelantado que la expansión prevista a nuevos 'smarpthones' llevará Gemini Nano a dispositivos de la gama más alta, que puedan soportar este modelo.