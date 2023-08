TweetDeck comienza a mostrarse como una herramienta exclusiva para suscriptores de X (Twitter) Premium

MADRID, 16 Ago. (Portaltic/EP) -

X (Twitter) ha comenzado a implementar la nueva versión de TweetDeck --a la que se refiere como X Pro-- como un servicio exclusivo para los usuarios suscriptores a Twitter Blue --ahora X Premium--.

La plataforma de la red social de Elon Musk permite gestionar las publicaciones de la red social, con funciones como la programación de 'tuits' o la respuesta a mensajes directos (DM) desde la misma interfaz.

En este sentido, a través de la cuenta Twitter Support, la red social ya anunció el pasado 4 de julio que implementaría una versión "mejorada" de TweetDeck (X Pro). Entre otras cosas, esta nueva versión convertiría la plataforma en una característica exclusiva de la suscripción a Twitter Blue (X Premium) en un plazo de 30 días.

Sin embargo, a pesar de que aún no se ha cumplido el periodo previsto de 30 días, algunos usuarios de la red social han notificado que X ya ha comenzado a implementar la nueva versión de TweetDeck, exigiendo una suscripción a Twitter Blue para poder acceder a la plataforma.

welp tweetdeck finally went bye-bye for me and this popped up and lmao no. pic.twitter.com/z2sWXz18nx