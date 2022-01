Twitter deja de mostrar eventos en Explorar de cuentas bloqueadas o silenciadas

MADRID, 12 Ene. (Portaltic/EP) -

Twitter ha limitado aún más la visibilidad de las cuentas que han sido bloqueadas o silenciadas por el usuario, cuyos eventos dejarán de aparecer en los resultados del apartado Explora y otras partes de la plataforma social.

La compañía tecnológica ha introducido nuevas actualizaciones en la red social respecto a los contenidos que los usuarios no quieren ver, porque los han bloqueado mediante palabras clave, o de las cuentas que tienen bloqueadas o silenciadas.

La novedad limita su visibilidad en más espacios de Twitter, empezando por los eventos de las cuentas previamente bloqueadas o silenciadas, que dejarán de mostrarse en el área de Explorar y en la de 'Qué está pasando', pero también en 'emails' o las notificaciones.

Como ha confirmado Twitter a través de su perfil de Soporte, este cambio está disponible para las versiones de Android, iOS y web de la red social.

Mute and block -- but now for Explore and more.We're working on some updates so keywords you've muted and accounts you've muted/blocked stay out of a few more places ?