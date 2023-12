La apuesta por la accesibilidad de Samsung: sus nuevos televisores y plegables reciben el sello ATECH de la ONCE

Una persona muestra ayudas a la accesibilidad en un modelo de televisión durante un encuentro con personas con discapacidad visual y auditiva, a 1 de diciembre de 2023, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 4 Dic. (Portaltic/EP) -

La Fundación ONCE ha concedido su sello de accesibilidad ATECH a toda la gama de televisores Samsung lanzados en 2023, así como, por primera vez en 'smartphones' plegables, a los modelos Galaxy Z Fold5 y Galaxy Z Flip5 con el sello Amóvil, lo que garantiza que cumplen con las necesidades de accesibilidad de los usuarios con distintas discapacidades.

Coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebró el domingo 3 de diciembre, Samsung ha mostrado a Europa Press el uso de algunas de las funciones de accesibilidad que integran sus televisores y 'smartphones' con sello de la ONCE, de la mano de usuarios con discapacidad auditiva y visual.

En el encuentro, en el que han participado la Innovation Services Project Manager en Samsung Iberia, Nagore Bilbao, junto con la técnico de Discapacidad en la Fundación Once, Natalie González, y uno de los usuarios de la Fundación con discapacidad visual Moisés González, la compañía ha subrayado su intención de mejorar la vida de las personas "rompiendo barreras a través de la tecnología".

En concreto, estos sellos de la Fundación ONCE incluyen, por un lado, el certificado ATECH, para dispositivos como Smart TV, ordenadores portátiles, electrodomésticos inteligentes y consolas de videojuegos. En este caso, este sello se ha otorgado a todos los televisores Samsung de la gama 2023.

Por otra parte, también se incluye el certificado AMÓVIL, que se dirige exclusivamente a 'smartphones' y que, ahora, se ha otorgado por primera vez a dispositivos plegables, concretamente, a los Samsung Galaxy Z Fold5 y Galaxy Z Flip5.

Los sellos están amparados en los requisitos de accesibilidad para tecnologías que recoge la normativa europea EN 301 549. Así, en la normativa se incluyen condiciones como que los dispositivos en cuestión sean accesibles para personas con visión nula o parcial, audición nula o parcial, dificultad severa o moderada para la manipulación de los dispositivos, dificultad para la comprensión, dificultad para ver colores y dificultad del habla. Además, se prevé que sea de obligado cumplimiento a partir del año 2025.

En este sentido, Samsung ha recordado que es una marca tecnológica "pionera" en tecnología accesible de la mano de la Fundación ONCE, ya que comenzó a recibir certificaciones de accesibilidad en el año 2020 para los televisores y, más tarde, en los 'smartphones' y tabletas, a partir del año 2021.

Actualmente, además de los nuevos dispositivos certificados, Samsung ya dispone de sellos de accesibilidad de la Fundación ONCE en todas las gamas móviles A, S y Z, así como en toda la gama de televisores -TV Neo QLED, QLED 8K y 4K, Crystal UHD, The Frame, The Serif, The Sero y The Terrace-.

FUNCIONES DE ACCESIBILIDAD EN DISPOSITIVOS SAMSUNG

Respecto a las características y herramientas que incluyen los televisores Samsung, con la certificación ATECH, destacan algunas como el menú de accesibilidad, desde el que se pueden configurar todas las funciones enfocadas a usuarios con discapacidad o necesidades específicas.

Este menú se activa de forma sencilla pulsando el botón de volumen del mando durante unos segundos. Una vez aparece en pantalla, gracias a la función de guía de voz, comienza a narrar todas las opciones disponibles. Así, el usuario puede ir moviéndose a través de la pantalla y las opciones, para configurarlas de acuerdo con sus necesidades.

Igualmente, el menú de accesibilidad aparece en el menú de configuración principal del televisor. Es decir, al encender el dispositivo por primera vez, muestra las opciones de accesibilidad para que sean los propios usuarios con discapacidad quienes puedan configurarlo por su cuenta.

Aquí se encuentran otras herramientas como las Descripciones de Audio, que narran las escenas que se muestran en pantalla, siempre que sean compatibles. Otra característica es el Zoom Gráfico, lo que permite ampliar partes de las imágenes mostradas hasta un 200 por ciento. En este caso, los usuarios pueden seleccionar la parte de la pantalla que desean ampliar y escoger la cantidad de 'zoom' que desean hacer.

Siguiendo esta línea, también disponen de opciones de Alto Contraste y Escala de Grises, que mejoran la legibilidad y reducen la fatiga visual, así como la función de Inversión de Color, que disminuye el deslumbramiento.

Otra característica exclusiva de Samsung es la función SeeColors, que está diseñada para ajustar los colores para personas con deficiencias en la visión del color, o la herramienta Modo Relúmino, que resalta el contorno de los objetos para distinguir los elementos.

Por otra parte, las funciones de los 'smartphones' coinciden en gran medida con las del televisor. Una de las más utilizadas es el lector de pantalla TalkBack pero, además, se introducen otras características en las que se aprovechan los gestos táctiles para llevar a cabo acciones como accesos rápidos.

Es decir, en los casos de discapacidad visual, los usuarios pueden dibujar gestos específicos, como una 'z' para volver atrás o deslizar la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha para moverse entre las distintas opciones.

Asimismo, si se pulsa una vez sobre la pantalla, la función TalkBack explica qué aplicación u opción se ha seleccionado. Tras ello, para activar la opción o confirmar que se desea entrar en la aplicación seleccionada, basta con pulsar dos veces la pantalla.

AVANCES EN ACCESIBILIDAD

Tal y como ha manifestado Moisés González, el hecho de que la certificación se pueda aplicar a todos los dispositivos dentro de la gama de televisores de Samsung de este año, incluso en los más básicos, es "muy importante".

Esto se debe a que, según ha explicado, "hasta hace no tanto" para poder tener acceso a estas funciones específicas era necesario recurrir a la compra de un dispositivo de gama alta, lo que se puede convertir en una barrera.

Otro de los aspectos que ha destacado Moisés González es el grado de personalización que permite cada función de accesibilidad. Es decir, dentro de que los dispositivos incluyen características dirigidas a necesidades específicas, como son la visión o la audición reducidas, según el diagnóstico de cada usuario se pueden configurar para adecuarlas a sus necesidades concretas. Por ejemplo, la descripción auditiva permite personalizarse cambiando cuestiones como el volumen o la velocidad de la narración.

Igualmente, a nivel 'hardware' y como usuario con discapacidad visual, también ha destacado el diseño del mando de las Smart TV de Samsung. Se trata de un diseño minimalista que utiliza muy pocos botones, por lo que resulta más fácil de comprender y de manejar a nivel físico. Además, también se acompaña una guía auditiva que explica qué función tiene cada botón para ayudar al usuario a comprender cómo utilizar el mando.

Con todo ello, Moisés González ha reiterado que gracias a la implementación de funciones de accesibilidad en los dispositivos tecnológicos, usuarios con distintos tipos de discapacidades pueden llevar a cabo todo tipo de tareas con total autonomía. Así, tal y como ha explicado, "antes no se podía utilizar la televisión o el móvil con la independencia con la que se puede actuar ahora".

"En mi caso, antes tenía que memorizar menús o pedir ayuda. Es importante que marcas de renombre como Samsung inviertan en accesibilidad", ha sentenciado.

En palabras de Natalie González, que trabaja desde 2012 analizando dispositivos tecnológicos para otorgar las certificaciones de accesibilidad de la Fundación ONCE, a lo largo de los años se han implementado "muchos avances".

Sin embargo, ha matizado que "todavía quedan cosas que mejorar" y, de cara al futuro, ha señalado que "cuando la tecnología avanza crea nuevas barreras", por lo que "siempre hay que ir analizando cómo afectan los avances a las personas con discapacidad".