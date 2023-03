Google Stadia cierra definitivamente su servicio en la nube dirigido a Google Cloud y a empresas de terceros

MADRID, 13 Mar. (Portaltic/EP) -

Google ha cesado por completo el servicio en la nube de Google Stadia, que aún conservaba parte de la infraestructura de esta plataforma de 'streaming' para Google Cloud y otras empresas interesadas en esta tecnología.

El gigante tecnológico cerró su servicio de videojuegos en la nube Stadia el pasado 18 de enero tras no conseguir el número de usuarios y el desarrollo que esperaba, tal y como anunció la compañía en septiembre de 2022.

En este sentido, aunque su servicio dejó de estar disponible para los usuarios, parte de su infraestructura siguió estando disponible para Google Cloud y empresas de terceros que estuvieran interesados en la tecnología de Stadia.

Por ejemplo, la empresa de telecomunicaciones estadounidense AT&T llegó a un acuerdo comercial con Stadia para utilizar esta infraestructura y poder ofrecer a sus clientes con determinados paquetes una versión en 'streaming' del videojuego Batman: Arkham Knight, tal y como ha adelantado el periodista de Axios Stephen Totilo.

En este marco, según ha informado Totilo a través de una publicación de Twitter, Google Stadia también ha acabado con este tipo de servicios de infraestructura, cesando definitivamente las últimas actividades que seguían manteniéndose de la plataforma de videojuegos.

Google's Jack Buser told me: "We are not offering that streaming option, because it was tied to Stadia itself. So, unfortunately, when we decided to not move forward with Stadia, that sort of [business-to-business] offering could no longer be offered as well."