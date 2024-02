El nuevo móvil 'gaming' ZTE Nubia Neo 5G llega por 299 euros con una pantalla LCD de 120Hz y tres modos de juego

MADRID, 12 Feb. (Portaltic/EP) -

ZTE ha anunciado un nuevo móvil 'gaming', Nubia Neo 5G, equipado con un chip UNISOC T820, una pantalla LCD de 6,6 pulgadas capaz de alcanzar una tasa de actualización de 120Hz, que ya está disposible para su compra por 299 euros.

La compañía ha comentado que este lanzamiento llega bajo el lema 'Better Gaming for All' ('Un mejor juego para todos') y que se caracteriza por proporcionar una experiencia inmersiva personalizada para cada jugador a un precio asequible.

ZTE Nubia Neo 5G es un dispositivo enfocado a los videojugadores, con un grosor de 7,98mm, que incorpora un procesador UNISOC T820 de 2,7 GHz y una pantalla LCD ISP de 6,6 pulgadas, con resolución Full HD+ de 2.480 x 1.080 píxeles.

El móvil dispone de una tecnología que mejora el brillo de la pantalla en un 35 por ciento y alcanza una tasa de refresco de 120Hz. Asimismo, dispone de una cámara dual trasera, con un sensor de 50 MP con Inteligencia Artificial (IA) y otra lente con 2 MP FF. La cámara selfi es de 8 MP.

Llega con una única configuración de memorias, con RAM de 8GB, ampliable hasta 18 GB con la tecnología de IA nativa de ZTE para la gestión de la RAM, y almacenamiento interno de 256GB.

El terminal viene con una SIM dual con sistema de cambio inteligente, el sistema oeprativo Android 13 y opciones de conectividad como la tecnología NFC para pagos sin contacto, Bluetooth 5.2, GPS y puerto USB-C. Su batería es de 4.500mAh y viene con soporte para el sistema de carga rápida de 22,5W.

TRES MODOS DE JUEGO DISTINTOS

Al ser un 'smartphone' enfocado al 'gaming', ZTE ha desarrollado tres modos de juego diferentes, que reasigna los recursos de la CPU y la GPU según lo seleccionado. El modo 'Bajo' está destinado para un juego de larga duración y bajo consumo.

El nivel 'Medio', por su parte, cuenta con una asignación automática de recursos de la CPU y la GPU en función del rendimiento del juego, y 'Alto' está enfocado a mejorar el rendimiento potenciado en los juegos más exigentes.

ZTE ha indicado, por otra parte, que el teléfono también cuenta con la tecnología de audio envolvente DTS:X Ultra, que potencia una atmósfera inmersiva, además de que permite bloquear el brillo durante el juego para asegurar que los cambios de luz no afecten al usuario.

La compañía tecnológica ha informado de que el nuevo Nubia Neo 5G ya está disponible para su compra en España a través de Vodafone en color negro (Phantom Black) por 299 euros.