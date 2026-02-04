El Ministerio de Defensa aprueba su plan anual de compras: más de 4.800 millones de inversión para 2026

Archivo - La ministra de Defensa, Margarita Robles. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha aprobado este miércoles el Plan Anual de Contratación (PACDEF) del Ministerio de Defensa para 2026, en el que se anuncia una inversión superior a 4.800 millones y 156 acuerdos marco valorados en 5.220 millones de euros.

"Los datos abiertos del PACDEF-2026 engloban 7.868 propuestas de contrato con un valor estimado total de 4.881,4 millones de euros y, adicionalmente, 156 acuerdos marco con un valor estimado de 5.220,7 millones de euros", ha detallado el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Asimismo, en la preparación del plan, que funciona como guía para las futuras "compras", han participado más de 350 organismos del departamento, lo que "pone de manifiesto su grado de complejidad y ambición, así como su satisfactorio grado de implantación en la organización", según ha destacado.

Además, "contribuye al cumplimiento de objetivos de eficiencia, eficacia y mejora de la calidad de la contratación, proporcionando a los operadores económicos un conocimiento detallado de las acciones contractuales que se pretenden acometer en el ejercicio 2026".