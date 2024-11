Black Friday: historia, consejos y precauciones para hacer tus compras seguras

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cada año, el cuarto jueves del mes de noviembre, se celebra el Black Friday, una jornada en la que el consumismo se convierte en el protagonista. En sus orígenes se caracterizaba por grandes descuentos en tiendas físicas, pero en los últimos años se ha extendido más allá, existiendo estas ofertas en todos los sectores del comercio.

¿CUÁNDO, DÓNDE Y POR QUÉ NACE?

Esta festividad surge en Estados Unidos pero existen diferentes teorías sobre el motivo de su nacimiento. Una de la más documentada sitúa su origen en el 24 de septiembre de 1869, viernes, con la crisis financiera originada por dos especuladores de la bolsa de Wall Street.

James Fisk y Jay Gould habían urdido una estratagema para intentar acaparar el mercado del oro en sus manos, pero fracasaron en el intento y el precio del oro se desplomó en cuestión de minutos. La maniobra supuso una rutina para muchos inversores y fue la primera vez que se documentó la expresión "viernes negro".

Un siglo después, el término 'Black Friday' volvió a ser usada en uno de los artículos de la revista 'The American Philatelist' y tiempo más tarde, en 1975, el periódico 'The New York Times' hizo lo mismo el 19 de noviembre, pero para entonces el contexto y significado de la expresión había cambiado totalmente: hacía referencia al problema de tráfico que se generó en la ciudad a causa de los descuentos del día después de Acción de Gracias.

¿LOS DESCUENTOS QUE ESTABLECEN LAS EMPRESAS SON REALES?

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado una investigación de casi 20.000 productos para valorar la veracidad de la bajada de los precios durante estas jornadas. La OCU asegura que "en la práctica son pocos los artículos que realmente bajan de precio".

Para llegar a esta conclusión, han comparado los precios de dichos artículos desde el 1 de septiembre hasta el 19 de noviembre, diez días antes del inicio de las ofertas. Según sus resultados, únicamente uno de cada cuatro productos está más barato en noviembre. En el sector tecnológico, goza de las mayores rebajas, en productos como ordenadores, móviles o televisiones, siendo el 50% de los precios mínimos anuales correspondiente con el mes de noviembre.

Además, la asociación ha desarrollado una herramienta denominada Asesor de Precios Online, en la cual puedes indicar la categoría, marca y modelo del producto que deseas y compara los precios con las diferentes tiendas online. https://www.ocu.org/consumo-familia/compras-online/calculado...

PRECAUCIONES EN LAS COMPRAS ONLINE

La Guardia Civil ha alertado en su cuenta de X sobre la importancia de tomar precauciones en las compras online, y sobre todo a lo largo de estas fechas. Señalan que la compra por Internet puede ser una experiencia segura siempre y cuando se sigan las medidas adecuadas, ya que a través de estas plataformas continuamente existe el riesgo de caer en estafas o fraudes.

Para garantizar la información sobre la protección ante estas actividades, han incluido un enlace a la página web del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), en la cual han facilitado algunos indicios de advertencia típicas ante los fraudes como los precios demasiado bajo, los errores gramaticales y de diseño en el sitio web, los enlaces a secciones rotas o que constantemente te redirigen a la página principal, los perfiles de redes sociales inexistentes o el uso de titulares impactantes conocidos como clickbaiting para redirigir a páginas específicas.