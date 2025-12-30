Los consumidores españoles gastarán 197 euros de media en las rebajas de invierno, 16 más que hace un año, según ASESCON

Archivo - Varias personas compran - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los españoles dispuestos a realizar alguna compra en las rebajas de invierno prevén gastar 197 euros de media en este periodo de ventas, una cantidad que supone 16 euros más que el año pasado.

Así lo refleja un informe elaborado por la Asociación Española de Consumidores (ASESCON), que ha realizado 2.000 encuestas con el fin de conocer las preferencias de compras de los consumidores en este periodo de ventas.

El 85% de los encuestados cree que las rebajas que se inician en estos días "no van a aportar ningún descuento adicional", al considerar que a lo largo de los meses anteriores se han producido ya rebajas en cierto modo y, por tanto, lo que publicitan los establecimientos ahora como rebajas ya se ha ofrecido previamente.

En cuanto al porcentaje de consumidores que comprará en rebajas se sitúa en el 86%, siendo el 10% los que dicen que no realizarán ninguna compra y el 4% se muestra indeciso.

Una cuestión a destacar de la encuesta es que el 85% considera que se cumple la normativa en rebajas con carácter general, siendo por tanto un 15% los que piensan que no se cumple con lo legalmente establecido.

Un dato de la encuesta relacionado con esto es que un 67% desconoce la totalidad de derechos que gozan los consumidores en este período de rebajas.

Finalmente, en cuanto a las preferencias de compra, el 92% de los encuestados ha manifestado que realizará sus compras en ropa y calzado, el 2% en electrodomésticos, el 5% en productos informáticos y el 1% en otros productos.

La Asociación Española de Consumidores aconseja a los consumidores "realizar un consumo consciente y responsable, que evite realizar gastos superiores a los permitidos por la economía familiar, más en tiempos de crisis económica y de alta inflación".

"Para ello es fundamental comprar sólo lo necesario, controlar el gasto que se va realizando, no dejarse llevar por impulsos y evitar ir de compras como forma de ocio", recomienda.