Facua denuncia a más de 20 festivales por irregularidades como cobrar importe adicional en concepto 'gastos de gestión'

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado en lo que va de año a más de 20 de festivales de música por cometer irregularidades que afectan a los derechos de los asistentes y a sus intereses económicos. Principalmente, por cobrar un importe adicional separado del precio base de la entrada en concepto de 'gastos de gestión'.

En esta ocasión ha denunciado a I love Reggaeton de Bilbao, Love to Rock de Valencia, Pride Beach Weekend de Cartagena, Rocanrola de Alicante y Sum Festival de Canarias. Las denuncias han sido presentadas ante las autoridades de protección al consumidor de las comunidades autónomas donde tienen su sede social las promotoras de los eventos.

Se trata de la misma irregularidad por la que la asociación ya denunció al Madrid Salvaje el pasado mes de septiembre y a los festivales Caudal Fest, Jardín de las Delicias, Extremúsika y Brava Madrid este octubre.

Los cinco festivales ahora denunciados -al igual que los anteriores- cobran un extra de un 10% del precio de la entrada como concepto de 'gastos de gestión'. Así, por ejemplo, si la entrada cuesta 48 euros, se le añaden posteriormente otros 4,80 euros, quedando un importe total de 52,80 euros que debe abonar el consumidor.

En este sentido, la asociación entiende que los gastos de gestión son parte de los costes operativos de la actividad empresarial, y que ya de por sí son cargados al consumidor en el precio de venta de una entrada. Sin embargo, la organizadora del festival aplica estos gastos sin prestar ningún servicio al consumidor.

La asociación continúa con su campaña para lograr que las administraciones de consumo impongan sanciones "contundentes" a aquellas promotoras que cometen abusos contra las personas que acuden a sus eventos, muchas de ellas de forma reiterada en cada edición.

Así, la lista de conciertos y festivales denunciados hasta la fecha son I love Reggaeton de Bilbao, Love to Rock de Valencia, Pride Beach Weekend de Cartagena, Rocanrola de Alicante, Sum Festival de Canarias, Brava Madrid, Granada Sound, Kalorama Madrid, Mallorca Live Festival, Remember Campa de Santander, Madrid Salvaje, festival Mediterránea de Gandía, No Sin Música 2024 de Cádiz, Dreambeach Festival de Almería, Festival Arena de Mazagón (Huelva), Festival de Les Arts de Valencia, Puro Latino Fest de Sevilla, Spring Festival de Alicante, Fortaleza Sound de Lorca (Murcia), Interestelar de Sevilla, festival Warm Up de Murcia, festival Festial! de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y las promotoras de los conciertos de AC/DC en Sevilla y Taylor Swift en Madrid.

Entre las irregularidades más frecuentes está el cobro de gastos de gestión por devolver el dinero que no se ha consumido de las pulseras cashless, de forma que se quedan con toda aquella cantidad que sea menor a 1, 2 ó 3 euros, dependiendo del festival.

También la prohibición de entrar al recinto con comida y bebida del exterior o no permitir el pago con dinero en efectivo, imponiendo las pulseras como único método de pago dentro del recinto.

Otras de las condiciones abusivas que también han sido denunciadas por Facua son cobrar un extra para poder reacceder al recinto si se adquiere la entrada para una única jornada del festival, el abono de hasta 30 euros por cambiar el nombre de la entrada fuera del plazo indicado o cobrar un importe adicional al precio de la entrada como "gastos de gestión".

Facua señala en un comunicado que todos los usuarios que hayan tenido que pagar este concepto en alguno de los eventos a los que hayan asistido que pueden acudir a la asociación para que valore su caso y realice acciones en defensa de sus derechos.