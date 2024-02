Australia supera a Reino Unido o EEUU como destino de estudiantes españoles para trabajar y aprender inglés, según EF

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Australia ha superado a Reino Unido y Estados Unidos como el destino elegido por los estudiantes españoles para trabajar y aprender inglés, según datos de la escuela de formación en idiomas Education First (EF).

Precisamente, el centro destaca que, en los últimos años, la demanda de viajes a Australia no ha dejado de aumentar, colocándose entre los primeros puestos del ranking de países a los que más españoles viajan para trabajar y estudiar inglés.

A lo largo del 2023, según recoge la Oficina Australiana de Estadística (ABS), llegaron al país 297.000 inmigrantes con visado de estudiante, 120.000 más que en 2022, de los cuales 38.000 son españoles, que han podido disfrutar del ya reconocido como "nuevo sueño americano".

De hecho, el número de estudiantes que viajan a Australia se ha triplicado entre el 2019 y el 2023. El mercado australiano ha ido creciendo mucho en los últimos años, tanto que ha logrado superar las cifras de los que han sido los principales destinos para aprender inglés durante las dos últimas décadas: Reino Unido y Estados Unidos.

Education First resalta que Australia "reúne unas características únicas, como son un índice de paro muy bajo, unos salarios mínimos elevados y mucha multiculturalidad, que atraen a muchísimas personas para disfrutar del país".

Respecto al mercado mundial, Australia se lleva uno de los porcentajes más altos de estudiantes, lo que demuestra el "gran boom" que está viviendo actualmente el territorio.

Para el director general de EF España, Xavier Martí, Australia "es un país nuevo, con una estrategia definida de atracción de talento que se traslada con regulaciones de visados sencillos para poder trabajar y estudiar allí fácilmente".

Además, asegura que la "sencillez" para llevar a cabo todos los trámites junto con la facilidad para encontrar trabajos "bien remunerados" y la posibilidad de realizar diferentes viajes a lo largo de la estancia hace que cada vez más alumnos nuestros se decanten por este destino.

Sandra viajó a Australia con Education First y tras tres años allí viviendo "una de las mejores experiencias de su vida", regresó a España y encontró trabajo al poco tiempo de llegar.

"En el ámbito laboral, he encontrado estabilidad económica, diversas oportunidades laborales que me aportaron un bagaje internacional que no habría adquirido desde España y un ambiente laboral que valora la diversidad. Y a nivel personal, disfruté de la cultura australiana, que es acogedora y moderna, rica en multiculturalidad y acoge a todas las personas extranjeras de manera muy natural. Es un estilo de vida que aboga por la vida sana y los buenos hábitos de salud como el deporte, la buena alimentación y la flexibilidad horaria en el ámbito laboral", subraya Sandra.

La joven relata que tuvo alojamiento contratado con media pensión, algo que le hizo "estar muy tranquila" y que le permitió "disfrutar mucho más de cada momento".