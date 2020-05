Casi 14.000 universitarios se beneficiarán de la prórroga del pago de préstamos hasta diciembre, según el Gobierno

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno asegura que "casi 14.000 estudiantes" se beneficiarán de la prórroga de pagos de las cuotas de préstamos universitarios que se ha puesto en marcha como medida de ayuda ante la crisis sanitaria generada por el coronavirus.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, facilitó el miércoles esta cifra en su intervención en el Congreso, en donde destacó que las universidades han aplazado estos pagos que deberían haberse hecho en marzo, mes en el que se declaró el estado de alarma, hasta diciembre de 2020.

En su intervención, Sánchez también destacó que unos 40.000 profesores ayudantes, doctores y profesores visitantes se beneficiarán de la prórroga que el Ejecutivo también ha puesto en marcha de los contratos universitarios.

NO PENALIZAR A LOS ALUMNOS QUE NO PUEDAN EXAMINARSE

Por otra parte, el ministro de Universidades, Manuel Castells, ha asegurado que existe un principio de acuerdo con las comunidades autónomas para que este curso no se penalice económicamente a los estudiantes universitarios que no puedan examinarse por problemas derivados de la pandemia del coronavirus y la suspensión de las clases presenciales.

Según ha detallado el ministro en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso, las comunidades coinciden en permitir que los estudiantes que "no estén en condiciones de presentarse a una evaluación o examen y lo documente" puedan recibir una compensación económica por la matrícula de esa asignatura y no se penalice como una convocatoria no superada.

Castells, sin embargo, ha advertido que este criterio "no está definido ni aprobado" y se consultará este viernes en una reunión que mantendrá con la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE). Además, en el caso de que haya una acuerdo, al final será cada universidad la que decida si aplica esta medida en uso de su autonomía.