Castells afirma que no hay más "plan B" para el próximo curso universitario que una enseñanza "híbrida"

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha afirmado este jueves que no hay un "plan B" para el próximo curso universitario que reorganizar la enseñanza de manera "híbrida" y "bimodal" compaginando la docencia presencial con el formato a distancia.

Castells ha respondido así a la diputada de Ciudadanos Marta Martín en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, donde ha comparecido para explicar las medidas que ha tomado su Ministerio durante la pandemia del coronavirus, que ha provocado el cierre de las universidades españolas y la suspensión de la docencia presencial este curso.

"El próximo curso no podrá ser como siempre", ha advertido Castells al inicio de su comparecencia asumiendo que las medidas sanitarias contra el coronavirus exigirán mantener parte de la enseñanza en un formato no presencial, "que no significa siempre 'online", ha puntualizado el ministro, en los próximos meses.

Castells ha destacado la capacidad de la universidad española para adaptar toda su docencia a distancia, algo que considera "inédito", y ha recordado la recomendación pactada por su Ministerio con las comunidades autónomas y las universidades para realizar las evaluaciones de este curso de forma virtual o de manera continua. "Aunque la decisión última de cómo se evalúa es de cada universidad", ha apostillado.

El ministro de Universidades, profesor universitario durante décadas, ha asegurado que el sistema universitario ya funcionaba con un sistema de enseñanza "bimodal" antes de esta crisis. "Yo mismo respondía cada día entre 20 y 30 correos diarios de alumnos", ha señalado. En ese sentido, cree que la enseñanza tendrá que seguir con un modelo de "geometría variable" que se pueda moldear a una situación excepcional como la que ha provocado el coronavirus.