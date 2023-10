CCOO hace un llamamiento al resto de sindicatos para que se sumen a los paros convocados en el Primer ciclo de Infantil

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha hecho un llamamiento al resto de organizaciones sindicales para que se sumen a los paros convocados en el Primer Ciclo de Educación Infantil en toda España.

El sindicato ha recordado que, a finales de junio, las organizaciones sindicales del sector acordaron convocar paros parciales en respuesta al "bloqueo patronal" en la Mesa Negociadora del Convenio Colectivo.

Tras el "silencio" como respuesta, CCOO trasladó al resto de los sindicatos la necesidad de realizar nuevas convocatorias de paros, tras el periodo estival, como elemento de presión.

"Ante su negativa, decidimos convocar en solitario después de escuchar a las trabajadoras de los centros privados y de gestión indirecta de 0-3 años regulados por el convenio", precisa el sindicato.

Las concentraciones convocadas estos días se enmarcan en el contexto de los paros convocados, y, según señala CCOO, "permiten expresar a las trabajadoras que han participado en las jornadas de huelga su malestar por la situación de precariedad que arrastran desde hace años y sus exigencias para revertir su situación".

"No acabamos de comprender que organizaciones sindicales no convocantes de las jornadas de huelga pretendan acudir a las concentraciones organizadas por CCOO. La unidad sindical se ejerce desde el principio y en su totalidad, y no solo cuando se toma conciencia de que el éxito de las movilizaciones y la repercusión mediática que han tenido son una realidad", advierte el sindicato.

No obstante, CCOO hace nuevamente un llamamiento al resto de las organizaciones sindicales para sumarse a las próximas jornadas de huelga convocadas en noviembre y así poder "redoblar la presión en las calles, uniendo fuerzas en beneficio del conjunto de las trabajadoras".