CCOO pide que se prohíban por ley los conciertos educativos en las escuelas infantiles y el Bachillerato

Publicado 11/09/2019 14:58:50 CET

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza del sindicato CCOO ha reclamado que se prohíba por ley los conciertos educativos en escuelas infantiles y en el Bachillerato por considerar una "trampa" la pretensión de gobiernos autonómicos como la Comunidad de Madrid de extender la concertada a etapas educativas no obligatorias.

"Queremos que una nueva ley educativa regule con claridad que no se puedan concertar los niveles no obligatorios, no en Infantil de 0 a 3 años ni en Bachillerato", ha afirmado el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Francisco García, este miércoles durante la presentación del 'Informa de inicio de curso 2019-2020' elaborado por el sindicato.

Para García, algunas comunidades autónomas pretender "concertar todo" el sistema educativo "pervirtiendo el carácter de los conciertos" al supeditarlos al concepto de "demanda social". "Después de que la educación pública haya perdido 9.000 millones de euros en los últimos años y de que ahora haya más dinero, ahora están teorizando que se lo van a devolver a la enseñanza privada, y eso es trampa", ha remachado.

Para evitarlo, CCOO ha pedido la formación en España de "un gobierno de progreso" que pueda abordar "las cuestiones prioritarias" de la educación, entre ellas la derogación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), también conocida como 'Ley Wert' y aprobada en 2013 por el Partido Popular, para ser sustituida por una nueva ley educativa.

Además, el sindicato ha reclamado que la inversión en educación se sitúe en el 5% del Producto Interior Bruto (PIB) en una legislatura para recuperar los 9.000 millones que, según su estimación, se han perdido en recortes durante los últimos años.

"El profesorado debe ser una prioridad en la legislatura", ha proclamado también Francisco García, demandando la apertura de un debate para alumbrar un Estatuto Docente que "regule la profesión que necesitamos hoy". Demandas que ha lamentado que queden postergadas por el bloqueo político.

"Esto es el día de la marmota, y debe ser complejo de armar, sí, pero en otros países se arman gobiernos, y habrá que pedirles un poco más de responsabilidad a los dos", ha dicho en alusión al PSOE y Unidas Podemos.