Celaá insiste en que no habrá aprobado general: "Rotundamente no"

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha mantenido este martes que no habrá aprobado general como solución a la paralización de las clases presenciales provocada por la crisis sanitaria.

"Rotundamente no", ha respondido Celaá en una entrevista en 'Los Desayunos' de TVE recogida por Europa Press al ser preguntada por esta posibilidad. La titular de Educación se ha manifestado "absolutamente en contra (del aprobado general)", no "sólo por ser una categoría muy anticuada, sino porque no sirve tampoco para diagnosticar los déficit de alumnos a los que hay que reforzar en conocimientos".

Para la titular de educación es "preciso evaluar al alumnado para hacerle un diagnóstico". No obstante, se ha mostrado partidaria de tener en cuenta la excepcionalidad de este curso. "Sería absolutamente injusto y no serviría para el principio de equidad, tratar de evaluar a los estudiantes como si nada hubiera ocurrido", ha indicado.

Celaá ha incidido en la brecha social que ha dejado al descubierto la crisis sanitaria. "Hay miles de alumnos que no están conectados y lo de menos es que tengan una tablet, porque eso podría resolverse con recursos económicos, lo que ocurre es que la brecha digital enmascara la brecha social y necesitamos más tiempo para solucionarlo", ha indicado la ministra.

Por ello, la titular de Educación ha defendido que los equipos docentes evalúen al alumno "en su globalidad viendo si ha desarrollado capacidades para superar la evaluación" en vez de ceñirse al curriculum. "No nos entretengamos en otros contenidos que no son acordes a la situación que vivimos", ha concluido.