Un centenar de talentos tecnológicos, graduados en 42 Madrid Fundación Telefónica

42 Madrid Fundación Telefónica - FUNDACIÓN TELEFÓNICA

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 100 estudiantes de 42 Madrid Fundación Telefónica han celebrado su graduación tras superar los siete primeros niveles de aprendizaje (Common Core), una formación que les abre las puertas a la especialización tecnológica (Outer Core) en áreas como la ciberseguridad, la computación cuántica o la IA generativa.

Fundación Telefónica ha destacado que "el 100% de esta promoción ya está preparado para incorporarse al mercado laboral tecnológico, gracias a una formación que combina conocimientos técnicos avanzados con habilidades esenciales en la era de la inteligencia artificial, como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la capacidad de adaptación".

En un momento en el que la inteligencia artificial está transformando las profesiones y redefiniendo las capacidades que demandan las empresas, el valor diferencial de estos estudiantes "va mucho más allá de saber programar".

Gracias a la metodología de 42, gratuita, práctica, sin clases tradicionales ni profesores y basada en el aprendizaje 'peer to peer', han desarrollado competencias valiosas para su futuro profesional: pensamiento crítico, autonomía, creatividad, colaboración, tolerancia a la frustración y, sobre todo, la capacidad de aprender a aprender.

"Precisamente, esta última habilidad se ha convertido en una de las más relevantes para los profesionales tecnológicos en la era de la IA: más importante que dominar una herramienta concreta es saber adaptarse a tecnologías que evolucionan constantemente, afrontar desafíos desconocidos y encontrar soluciones", apuntan desde la fundación.

Durante la ceremonia, Álvaro Cerezo, estudiante de la promoción 2026, ha destacado en su turno de palabra el valor de un modelo de aprendizaje que "te pone a prueba desde el inicio dado que no hay profesores ni horarios".

"Tú eres quien ha de sacar lo mejor de ti mismo y acostumbrarse al fallo. Aprender a aprender es, sin duda alguna, la habilidad más valiosa aquí", ha explicado.

Desde la puesta en marcha de 42 Madrid en 2019, alrededor de 300 estudiantes han alcanzado este hito formativo. Según el 'Informe de Impacto 2026' elaborado por la consultora francesa Utopies, el 85% afirma haber desarrollado conexiones personales o profesionales significativas durante su formación y el 96% de ellos ya está trabajando en el sector tecnológico.

Con esta nueva promoción, 42 Madrid Fundación Telefónica reafirma su apuesta por "una formación que no solo prepara para los empleos tecnológicos de hoy, sino que desarrolla las capacidades necesarias para afrontar los desafíos profesionales del mañana": "Y, además, impulsa el compromiso del grupo Telefónica de convertirse en la mejor vía de acceso de la ciudadanía a las tecnologías digitales".