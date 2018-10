CSIF exige que se esclarezca lo sucedido con el Máster de Montón y pide la misma "dureza" para todos

Publicado 10/09/2018 15:28:52 CET

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Sector Nacional de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Mario Gutiérrez Gutiérrez, ha pedido este lunes que se esclarezca lo sucedido con el Máster de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, y ha pedido la misma "dureza" para todos los partidos políticos.

"Exigimos una apertura de expediente sobre las notas de la señora Cifuentes porque nosotros velamos como sector profesional por la buena calidad de nuestras universidades y por el buen nombre de los profesionales que trabajan en él. Esa misma exigencia la pedimos con la actual ministra y le pedimos al Gobierno y a los partidos que sean igual de duros con este que con el otro tema", ha reclamado Gutiérrez.

Asímismo, considera "gravísimo" que los partidos utilicen las universidades "como un cortijo", si ese fuera el caso y confía en la eficacia de los profesionales que trabajan en esa universidad.

"Nosotros no tenemos constancia de que se hayan falsificado las notas o se haya hecho algo irregular en el Máster porque no podemos tener constancia de esas cuestiones más allá de lo que dice la prensa. --ha precisado Gutiérrez-- No podemos dar nada por cierto cuando se abre una investigación. Hay que comprobar que los delitos han existido".

Además, Gutiérrez afirma que "no es lo mismo" que lo haya hecho una persona individual o que sea "una organización completa". "Sabemos y conocemos el trabajo de la universidad y sabemos que allí hay profesionales muy válidos y que trabajan correctamente. Vamos a esperar a ver lo que ha sucedido", ha reiterado Gutiérrez.