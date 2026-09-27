España se alza con un bronce y cinco medallas de excelencia en WorldSkills 2026 en Shanghái - MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FP Y DEPORTES

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegación española de WorldSkills 2026 se ha alzado con un bronce para Juan García Ortiz, estudiante del IES Bartolomé Perez Casas de Murcia, y cinco medallas de excelencia en la competición, celebrada en Shanghái desde el pasado martes.

En total, han participado 34 competidores españoles, que han medido sus habilidades junto a unos 1.400 talentos de Formación Profesional de más de 80 países y regiones.

García Ortiz ha obtenido así el bronce en Tecnología de la Moda, una de las modalidades más competitivas, en la que participaron un total de 31 jóvenes.

Completan el palmarés de la delegación española las medallas de excelencia logradas por Ángela Font Ochagavía, del CIFP Juniper Serra de Pollença (Mallorca), en la modalidad de Cocina; Laura Daniela Puerto Osorio, del CIFP Virgen de la Candelaria de Santa Cruz de Tenerife, en Servicio de Restaurante y Bar; Max Martínez Altimira, del Instituto Carles Vallbona de Barcelona, en Administración de Sistemas en Red; Héctor Sánchez Bellón, del CIFP Politécnico de Santiago de Compostela, en Tecnología del Automóvil, y Eric Ballester Barreda, de la Fundación Flors de Villareal, en Instalaciones Eléctricas.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha felicitado a los jóvenes de la delegación española por el "histórico resultado". "Habéis demostrado la excelencia de nuestra FP", ha apuntado en un mensaje en X', recogido por Europa Press.

ESPAÑA OCUPA LA 15º POSICIÓN

España ocupa el 15º lugar en puntuación total lograda por el conjunto de los competidores de la delegación que han participado en una treintena de modalidades. El primer lugar lo ocupa China, con más de 64 participantes.

En la pasada competición WorldSkills, celebrada en Lyon en 2024, la delegación española logró tres medallas de excelencia en las modalidades de Instalaciones Eléctricas, Cocina y Escaparatismo. En la edición de 2022, consiguió el último bronce y tres medallas de excelencia.

En esta edición, que se ha celebrado en la ciudad china del 22 al 27 de septiembre bajo el lema 'Master Skills, Change Your Future' (Domina tus habilidades, cambia tu futuro), han participado un total de 34 jóvenes talentos de la Formación Profesional española, procedentes de las diferentes comunidades autónomas, acompañados por 31 coordinadores y cuatro jefes de equipo.