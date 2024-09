Feijóo defiende contenidos comunes en los libros de texto para abaratar su precio: "Es el curso más caro de la historia"

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido concretar los contenidos comunes de los libros de texto y ha advertido de que el curso escolar de este año "es el más caro de la historia".

"Estamos sentados con la Academia de Historia y con otras academias para intentar concretar los contenidos de los libros de texto comunes. A ver si abaratamos los libros de texto, porque algo tendremos que hacer", ha señalado este lunes Feijóo en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press.

El líder popular ha criticado que ninguno de los 22 ministros de España haya hablado del inicio del curso escolar, mientras que sí ha "escuchado hablar de la singularidad, de la soberanía fiscal o de la independencia fiscal o de la purga federal".

"Es el curso más caro de la historia y he escuchado antes de las elecciones generales que había cheques para todo, cheque para el transporte, cheque para lo que decían ellos la cultura, cheque para ir al cine, y ahora resulta que no tenemos cheques para los libros o no tenemos cheques para el material escolar. Son las comunidades las que están solucionando y ayudando a los padres", ha reivindicado.

En este punto, ha advertido de la "compleja" situación que están atravesando las familias españolas. "Cuando vemos la factura de los libros, la factura de las actividades escolares, la factura del material escolar, realmente la situación de las familias españolas es una situación muy compleja", ha dicho.

"Por eso, cuando escuchamos esto de que el presidente del gobierno va a condonar la deuda, pero qué broma es esta", ha recalcado Feijóo, la tiempo que ha asegurado que "nunca ha habido más pobreza en España que ahora".

Por último, el presidente del Partido Popular ha afirmado que este curso habrá en once comunidades autónomas una Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad común.